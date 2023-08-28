السيسي مر من هنا.. توشكى تتحول من صحراء إلى جنة| تفاصيل

مشروعات قومية عملاقة نشهدها يوماً بعد يوم تنفذ على أرض مصر، وعلى رأسها مشروع توشكى، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2021، والذى يستهدف استصلاح مليون فدان ويعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس السيسي في إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور.

الرئيس السيسي في توشكى

الرئيس السيسي يصنع المعجزات

ويعد مشروع توشكى الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعيق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اتصال هاتفى له بالإعلاميين والصحفيين خلال زيارتهم لمدينة توشكى، أن الجهد الذى يقوم به العمال في مدينة توشكى هو جزء بسيط مما تفعله الدولة المصرية، والذى تستهدف الوصول لاستصلاح 4 مليون فدان خلال عام من الآن، كما يتم تجهيز الأراضى بشكل كامل من محطات رفع ومحطات كهرباء وغيرها من الأمور التي يجب أن تقوم بها الدولة قبل موسم القمح، مضيفا أن هذا اليوم هو يوم في حب مصر، ومؤكدا إلى أن دور الاعلام نقل جهود العمال والمهندسين و نقله للمواطنين بصورة حقيقية، تشرح وتعبر عن المجهود القائم.

وقد قامت وزارة الزراعة باختيار المناطق الخاصة بـ خطة استصلاح المليون فدان بمنطقة توشكى بعناية، وهي مقسمة على 11 منطقة، وهي مشروع توشكى 108 آلاف فدان، وآبار توشكى 30 ألف فدان، والفرافرة القديمة 200 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 100 ألف فدان، والداخلة 50 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 50 ألف فدان، وجنوب منخفض القطارة 50 ألف فدان، ومشروع غرب المنيا 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وتم توزيع 33 ألف فدان للشباب بـ توشكى.

ويعتمد مشروع استصلاح المليون فدان على المياه الجوفية بنسبة 90%، وقد بدأت وزارة الري في حفر آبار المياه، وهناك 50 بئرًا تعمل بالطاقة الشمسية تنفذها القوات المسلحة فى المشروع لخدمة الأراضى الجديدة وخدمة عملية التنمية فى المنطقة.

مساحات زراعية جديدة

ومن جانبه، ويقول الدكتورعباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مشروع توشكى يعد من أهم المشروعات بالدولة المصرية، ويعد إضافة مساحة أرضية للأراضي الزراعية بالدولة.

وأضاف الشناوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المساحات الواعدة في هذا المشروع تشمل العديد من قنوات وترع الري، ويتم استخدام طرق الري الحديث بأراضي المشروع، كما أن تلك المساحة الزراعية تواكب الزيادة السكانية التي تسهدها الدولة المصرية، التي تتخطى الـ 100 مليون نسمة.

وأشار الشناوي، إلى أن مشروع توشكى ساهم في مواجهة الزيادة السكانية بالدولة، وزيادة المحاصيل المنزرعة الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها: محصول القمح والذرة الشامية، والوقوف على إضافات جيدة من المحاصيل الهامة للدولة في ظل الظروف التي تحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن الدولة المصرية كانت تستورد مكمية كبيرة من القمح والذرة الشامية من تلك الدولتين.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في توشكى العام الماضي، له رمزية كبيرة وهو وضع القمح في قمة اهتمام الدولة باعتباره رمزا للأمن الغذائي.

توسيع الرقعة الزراعية

وأضاف صيام - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ومشروع توشكى يقام بشكل موازي لنهر النيل بالصحراء الغربية من منطقة توشكى، بدءا من مفيض توشكى في مدينة أبو سنبل السياحية ويمر بالتوازي مع نهر النيل، لكن في أراض جديدة.

واختتم: "توشكى أحد المشاريع العملاقة التي تم احيائها وتأهيلها مرة أخرى بعد فترة كبيرة، وما نراه اليوم هو جهد كبير من القوات المسلحة المصرية".

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالغني الجندي، أستاذ زراعة والموارد المائية بجامعة عين شمس، إن مشروع توشكى من المشروعات العملاقة التي أعاد الرئيس السيسي لها الحياة بعد فترة من التدهور، ويسهم المشروع في توسيع مساحة الرقعة الزراعية في مصر بنحو 500 ألف فدان، كما أنه من الأراضي البكر التي لم يستخدم فيها مبيدات ولا أسمدة كيماوية من قبل وهذا يؤدي لإنتاج منتجات زراعية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع توشكى يعمل على إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، فيعمل على إنشاء عشرات الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية والغذائية.

استصلاح مليون فدان

وأشار الجندي، إلى أن مشروع توشكى ساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية، مما أدى إلى تحسين الاقتصاد الوطني، ويعد مكون هام لزيادة الدخل القومي.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية استطاعت أن تغير النرة لتوشكى، بعد أن كان مشروع أكله الصدى، وانعدمت فيه الحياة، فقامت القيادة السياسية بتحويل مشروع توشكى إلى منطقة جذب للإستثمار الزراعي والتصنيعي.

ويستهدف مشروع توشكى، زراعة محاصيل غير تقليدية في الإنتاج والتصدير، وكان الهدف منه هو التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 540 ألف فدان تصل فى المســتقبل إلى مليون فدان.

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2014، بإعادة إحياء مشروع توشكى ضمن خطة الدولة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى، وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستصلاح مليون فدان ضمن الخطة القومية لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 سنوات.