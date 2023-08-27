الرئيس السيسي يعطى قبلة الحياة لأكبر مشروع زراعي"توشكى الخير" لإضافة 4 ملايين فدان .. صور

الحلم أصبح حقيقة بإعادة قبلة الحياة لأكبر مشروع زراعي فى مصر في القرن الـ 21، وهو مشروع توشكى الخير.

وللتعرف على المزيد عن هذا المشروع الحيوى والهادف نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على مشروع توشكى الخير عقب رصد عدستها له من أرض الواقع.

توشكى الخير

مشروع توشكى الخير بأسوان

مشروع توشكى الخير بأسوان

مشروع توشكى الخير بأسوان

فيعتبر مشروع " توشكى الخير" أبرز المشروعات في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أشار إلى أن الدولة تستهدف إضافة ٤ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر خلال عام.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يتم الآن الانتهاء من محطات رفع المياه وتوصيل الشبكات الكهربائية وأعمال الخرسانات المسلحة وتمهيد الأراضي في مشروع توشكى، لكي تدخل الخدمة قبل الموسم الزراعي الجديد في شهر أكتوبر.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن ما يحدث في مشروع توشكى هو ما يحدث في شرق العوينات والفرافرة وسيناء، مؤكداً على أن فرص الاستثمار متاحة للجميع في تلك الأراضي.

وبدوره قدم "صدى البلد" الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته لتلك الجولة الوطنية التاريخية.

كما قدمت جميع وسائل الإعلام التي كانت في الجولة، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بنا وعلى كلامه التحفيزي والتشجيعي بعد يوم أقل ما يتم وصفه بأنه "يوم للتاريخ".

ملحمة توشكى

مشروع توشكى الخير بأسوان

مشروع توشكى الخير بأسوان

وأكد الوفد الإعلامي له أن "ملحمة توشكى" سوف نتناولها صحفيًا وإعلاميًا وإذاعيًا بكل صدق وعمل وحب واجتهاد، من أجل توضيح ملحمة شعب حوّل الصحارى الصفراء إلى جنان خضراء، أبطال قاموا بتعمير الأرض التي خلقها الله من أجل الخير والإنسانية.

وكان صدى البلد قام بجولة داخل مشروع توشكي لرصد ملحمة المصريين في استصلاح وزراعة 600 ألف فدان في قلب الصحراء جنوب الوادي.

وأكد رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أن السر وراء إحياء العمل في منطقة توشكى مرة أخرى يكمن في "الإرادة السياسية"، بعد أن أُهمل المشروع منذ عام 2000 ولم يتم إنجاز المُستهدف منهُ منذ ذلك الوقت.

وأكمل رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أوضح أنه تلقى تكليفات رئاسية مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحياء مشروع توشكى من جديد وإضافة مساحات كبيرة له.

هذا ويعتبر مشروع توشكي مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

وبلغت تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه، وتم البدء به في أكتوبر 2020 ، وتم زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، إضافة إلى إنهاء تجهيز حوالي 100 ألف فدان قابلين للزراعة، وجارى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجارى.