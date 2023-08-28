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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباكات وإصابات.. أهلي طرابلس يواجه عقوبات صارمة في دوري أبطال إفريقيا

مباراة أهلي طرابلس
مباراة أهلي طرابلس الليبي ونواذيبو الموريتاني

تأهل نادي اف سي نواذيبو الموريتاني لدور ال32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته صفر/1 أمام أهلي طرابلس الليبي مستفيدا من فوزه ذهابا 2/ صفر في نواكشوط، في المباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة.

وشهدت مباراة أهلي طرابلس ونظيره نواذيبو الموريتاني احداث مؤسفة عقب انتهائها حيث تعدي الطاقم الإداري للفريق الليبي بقسوة على أداريي وبعض لاعبي الفريق الموريتاني وحدثت بعض الإصابات في الرأس والذراعين للبعض منهم .

وينتظر فريق أهلي طرابلس الليبي وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوبات صارمة حيال واقعة ضرب المنافس الموريتاني في دوري أبطال افريقيا.

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فشل أهلي طرابلس الليبي في قلب الطاولة على نواذيبو الموريتاني وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا بعدما اكتفى بفوزه 1-0 في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي الأول.

واستقبل أهلي طرابلس نظيره نواذيبو في مواجهة عربية ساخنة بإياب تمهيدي التشامبيونزليج الافريقي على استاد القاهرة الدولي في مصر، لعدم مطابقة الملاعب الليبية لمواصفات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف.

وسيطر فريق أهلي طرابلس بطل الدوري الليبي على مجريات اللقاء ولكنه فشل في هز شباك سوى مرة واحدة في الدقيقة 90 عبر المدافع الرواندي تيري مانجي، حيث كان يحتاج إلى هدف آخر لمعادلة النتيجة.

وحسم فريق نواذيبو الموريتاني مباراة الذهاب امام أهلي طرابلس بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

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وجاء تشكيل فريق أهلي طرابلس على النحو التالي: 

حراسة المرمى: عبدالحكيم التركي

خط الدفاع: عبدالعزيز الصويعي، منصور رزق، ثيري، مؤيد جدور

خط الوسط: محمد المنير، كارمو، موقيشا

خط الهجوم: مراد الهذلي، نور الدين القليب، أنيس السلتو.

أهلى طرابلس نواذيبو دوري ابطال افريقيا كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشامبيونزليج

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