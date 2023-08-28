تامر حسني وبسمة بوسيل مع أبنائهما بأول يوم مدرسة .. فيديو

شاركت بسمة بوسيل جمهورها فيديو لتامر حسني مع أبنائه في أول يوم مدرسة أثناء استقباله لهم بعد اليوم الدراسي.

وظهر في الفيديو تامر حسني وهو يداعب أبناءه ويصطحبهم معه عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وكرم حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة النجم تامر حسنى بجائزة Starscrapers awards.

وقال النجم تامر حسنى:" اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أم الدنيا له طعم تانى وسط الزملاء الكرام، وفرحان إنى وسطكم،وكان ليا حظ كريم إنى شاركت بمسلسل آدم بمناسبة مرور 60 سنة دراما".

وأعرب تامر حسني عن فخره بتكريمه في بلده وأعرب عن ذلك قائلًا:"اتكرمت من مسارح عالمية لكن التكريم من مصر أمالدنيا لى طعم تاني وسط الزملاء الكرام". وأشاد تامر بأن الحظ كان حليفه لمشاركته في مسلسل آدم".