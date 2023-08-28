مستشار الأمن القومي العراقي: مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على بغداد والمنطقة

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إن مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف مستشارالأمن القومي العراقي في بيان له، أنه استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق جان جيروم كازابيانكا.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد التباحث في سبل تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، فضلا عن بحث ملفي مخيم الهول السوري والنازحين.

ووفقا للبيان، فقد أكد الأعرجي أن العراق ينظر إلى شرق الفرات على أنها منطقة خطرة على الأمن القومي العراقي، لافتا إلى أن وجود مخيم الهول يمثل خطرا حقيقيا على العراق والمنطقة ككل.

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي، إلى أن الحكومة العراقية على استعداد للتعاون مع البعثة الدولية للصليب الأحمر في الملفات كافة.

وعلى الجانب الآخر، أشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق بجهود الحكومة العراقية في إعادة رعاياها ودعوتها المستمرة للدول لإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري، مؤكدا أن بعثة الصليب الأحمر تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية.

وأَضاف البيان أن كازابيانكا قدم إيجازا حول الأنشطة الإنسانية للبعثة واستراتيجيتها، إلى جانب دعم النازحين داخليا ودعم الهلال الأحمر العراقي.