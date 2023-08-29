ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول

ودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف، بطولة أمريكا المفتوحة، رابع بطولات جراند سلام الأربع الكبرى بموسم التنس، من الدور الأول.



جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 33 عالميا، أمام الصينية زهو لين، المصنفة رقم 44 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 3-6 و5-7 فى مباراة استغرقت ساعة و22 دقيقة.



وتشارك ميار بمنافسات زوجي السيدات، حيث من المقرر أن تواجه رفقة الأرجنتينية نادية بودوروسكا ثنائى من أمريكا واستراليا بالدور الاول بالبطولة.



وتقام البطولة بأمريكا خلال الفترة من 22 أغسطس الجارى وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل.