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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاده|| اعترافات باسل خياط الخطيرة وسر انفصاله عن هند صبرى.. تعرف عليها

باسل خياط
باسل خياط

يحتفل اليوم باسل خياط بعيد ميلاده وهو أحد النجوم الذى قدموا عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى خاصة أنه يمتلك قدرات فنية هائلة وبركاته فى أداء عديد من الأدوار التى تركت علامة مع جمهوره.

ولد باسل خياط في حي شعبي في منطقة شارع بغداد بسوريا عام 1977.

كانت بداية ظهور باسل خياط مع الفنان حمزة أبو علي عندما كان في الثامنة من عمره، حيث بدأ بالوقوف على مسارح الأطفال حتى صار التمثيل أهم هواياته، فقد وجد في نفسه فنانا واعدا يستطيع أن يؤدي أدوارا بشكل مقنع، حتى قرر الالتحاق بالمعهد الفنون المسرحية بدمشق من أجل صقل موهبته بالدراسة.

وعندما وقف أمام لجنة الاختبار، تم رفضه في المرة الأولى، ولكنه لم ييأس حتى وقف ثانية أمام نفس اللجنة لتجيزه طالبا في معهد الفنون المسرحية في العام التالي مباشرة، وبعد تخرجه في المعهد عمل بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية السورية، حيث كانت انطلاقته الفعلية عام 2000 من خلال مسلسل "أسرار المدينة" حتى تعددت أعماله في التليفزيون السوري.

شهرته في الوطن العربي التي جعلته يخرج من حيز المحلية إلى الانتشار والشهرة، جاءت من خلال اشتراكه في الدراما المصرية بعدة أعمال درامية مهمة، مثل "نيران صديقة"، و"الميزان"، و"السيدة الأولي"، و"مكان في القصر"، و"طريقي"، وخاض السباق الرمضاني لهذا العام بالمسلسل الذي أضاف إليه كثيرا، فقد كشف عن موهبته الحقيقية، وهو مسلسل "30 يوم".

أما أبرز أعماله في المجال السينمائي، فكان منها "باب الشمس"، الذي عرض بمهرجان "كان" السينمائي عام 2004.

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باسل خياط

 

كشف الفنان باسل خياط عن سر الاستعانة بطبيب نفسى فى مرحلة بحياته ، وتحديدا بعد انفصاله عن زوجته التي قضى معاها 6 سنوات.

وقال باسل خياط، خلال لقائه ببرنامج ABtalks الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش : أنني لجأت إلى طبيب نفسي بعد انفصالي عن زوجتي ، بعد أن قضينا سويا 6 سنوات ، واستعانتي بالطبيب النفسى كان من أجل أن يعالج شخصيتي التي تأثرت بها كثيرا وبوجودها في حياتى.

وأضاف باسل خياط : دخلت أيضا في حالة اكتئاب دامت عامين تقريبا بسبب ما حدث في سوريا ، ومازال يحدث حتى الآن، لأن هذا الأمر أثر كثيرا في حياتى الخاصة.

وأوضح باسل خياط : أنني لا أحب ركوب الخيل، بسبب أنني تعرضت إلى إصابة قديما وهو كسر في الظهر بسبب وقوعي من على الخيل.

وقال باسل خياط : القلق جزء من حياتي فأنا إنسان قلوق بطبعي وهو أمر له شق إيجابي وآخر سلبي حيث أن هذا القلق في عملي يساهم بشكل إيجابي لأني دائما أحاول أن أقدم كل جديد واجود فيه بينما الجانب السلبى من القلق في حياتي هو أنه يسبب لي أحيانا نوعا من الانعزالية.

وأضاف باسل خياط : أن السبب الرئيسي في أن يكون القلق جزء من شخصيتي هو الحرب في سوريا فكان بالنسبة لى شعور صعب للغاية لأني كنت وحيدا ومسئول على عائلة وطفل وكان أمرا صعبا.

وأوضح باسل خياط : أن أكثر شيء تأثرت به في طفولتي هي عندما دفعني والدى للمشاركة في الكشاف 88 بسوريا وهو مكان يعلم المواهب الشابة الموسيقى والعزف وكنت أعزف بها وأرى أن هذا المكان كون وأثر بشكل كبير في شخصيتي.

وأشار إلى أن أصعب اللحظات التي مررت بها في مرحلة الطفولة كانت إصابتي بمرض الروماتيزم والذي تسبب لي في آلام شديدة ولم أستطع الوقوف على قدمي لمدة شهرين إضافة إلى حالة الانكسار والحسرة على نفسى التي عشتها في هذه الفترة بسبب انفصال والدتي ووالدي.

قصة انفصال باسل خياط وهند صبرى

وقال باسل خياط فى احدى البرامج التليفزيونية: الغيرة كانت سبب انفصاله عن الفنانة التونسية هند صبري بعد ارتباط دام عامين ونصف العام، لافتا إلى أنهما مازالا صديقين حتى الآن ويضحكان على ما جرى خلال فترة ارتباطهما التي لم تنته بالزواج.

وقال إنه تزوج من خارج الوسط الفني ولديه ابن اسمه "شمس الدين".

واعترف خياط بأن كل المحيطين به لم يتوقعوا استمرار زواجه لهذه الفترة التي استمرت 9 سنوات، حيث توقعوا أن يتم الانفصال قبل نهاية العام الأول.

وأضاف: "أنا لا أحب زوجتي، فهي تمثل لي ما هو أسمى من الحب، ووجودي من وجودها"، وتابع: "تحدث بيننا مشاكل لكنني واثق من أن لدينا القدرة على تجنبها".

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