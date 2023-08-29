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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

قوات الشرطة
قوات الشرطة

‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب سلسلة مطاعم شهيرة ولها فروع في عدد من المحافظات لهروبه من ٢٣ حكما قضائيا في قضايا شيكات بدون رصيد .

تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وتولت النيابة التحقيق.

‏وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث مدينة نصر أول تفيد بتواجد صاحب سلسلة مطاعم شهيرة للمشويات والأسماك بتواجده بدائرة القسم وهروبه من 23 حكما قضائيا في قضايا شيكات بدون رصيد.

‏على الفور تم توجيه مأمورية إلى مكان تواجد المتهم و ألقي القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القاهرة سلسلة مطاعم شيكات بدون رصيد مدينة نصر أول مدينة نصر

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