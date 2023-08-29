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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رانج روفر SV Carmel تباع بـ 11.4 مليون جنيه

لاند روفر SV Carmel
لاند روفر SV Carmel Edition ذات الإصدار الخاص

كشفت لاند روفر المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن سياراتها البريطانية الجديدة لاند روفر  SV Carmel Edition  ذات الإصدار الخاص ، وسيتم إنتاج 7 سيارات من هذه السيارة فقط .

لاند روفر  SV Carmel Edition  ذات الإصدار الخاص

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- محرك رانج روفر  SV Carmel

لاند روفر  SV Carmel Edition  ذات الإصدار الخاص

تستمد سيارة رانج روفر  SV Carmel قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، ينتج قوة 614 حصان، وتتسارع سيارة رانج روفر  SV Carmel من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 261 كم/ساعة .

- مواصفات SV Carmel Edition

لاند روفر  SV Carmel Edition  ذات الإصدار الخاص

تظهر سيارة رانج روفر  SV Carmel  باللون الأبيض شديد اللمعان، ويحتوي على جزيئات زجاجية متلألئة مستوحاة من مظهر المياه في المحيط الهادئ، وبها عجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 23 بوصة باللون الرمادي الداكن مع لمسات بيضاء، ويوجد بالمقصورة العديد المظاهر الطبيعية ، وطاولة تتمدد بآلية كهربائية لاجتماعات العمل والاستمتاع بالمشروبات، وبها أخشاب فاخرة باللون الكريمي، وسجاد خاص .

- سعر رانج روفر  SV Carmel

لاند روفر  SV Carmel Edition  ذات الإصدار الخاص

ستباع سيارة رانج روفر  SV Carmel بسعر يصل الي 370 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 11 مليون و 433 ألف جنيه مصري تقريباً .

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