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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 25 إصدارا.. لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90

لاند روفر تكشف عن
لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90 بـ 25 إصدار فقط

تم الكشف للتو عن نسخة خاصة من سيارة لاند روفر ديفندر الشهيرة في بطولة كأس العالم لركوب الأمواج بالطائرة الورقية (Kitesurf 2023) الجارية في سيلت، ألمانيا، وسيتم تحديد الطراز الجديد الذي يطلق عليه اسم مارين بلو ايديشن 90 (Defender 90 Marine Blue Edition) بـ 25 وحدة فقط.

لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90 بـ 25 إصدار فقط

سيتم تشطيب كل طراز من الطرازات الـ 25 بنفس الطلاء الأزرق البحري الذي تم استخدامه في سيارات ديفندر الكلاسيكية التي تم إنتاجها في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ثم يتناقض اللون الأزرق الرائع مع السقف الأبيض، ورف السقف، وشارة تشير إلى أنه "واحد من 25". كما قامت لاند روفر بتجهيز الطراز بعجلات فولاذية بسيطة ذات تشطيب أبيض، مما يزيد من مظهره القوي. .

لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90 بـ 25 إصدار فقط

كما تم إجراء عدد من اللمسات المميزة على الجزء الداخلي من Defender 90 Marine Blue Edition. ويعتمد كل طراز على مستوى تجهيزات SEالموجود مسبقًا ويتضمن عناصر متباينة بيضاء ملفتة للنظر على عجلة القيادة والحواف الخارجية للوحة القيادة وألواح الأبواب. كما أنها تتميز بجلد بلون أسمر على المقاعد ولوحة القيادة وألواح الأبواب والكونسول الوسطي، بينما تم أيضًا دمج بطانة السقف الفاخرة.

لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90 بـ 25 إصدار فقط

يتم بيع Defender 90 Marine Blue Edition حصريًا مع مجموعة نقل الحركة D250. وهذا يعني أنها تحتوي على محرك ديزل سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 3.0 لتر يوفر قوة 245 حصانًا (183 كيلوواط) عند 4000 دورة في الدقيقة و (420 رطل قدم) من عزم الدوران 570 نيوتن متر بين 1250 دورة في الدقيقة و 2250 دورة في الدقيقة. قد تتضاءل هذه الأرقام مقارنة ببعض خيارات Defenderالأخرى مثل 394 حصانًا (294 كيلو واط) P400و 518 حصانًا (386 كيلو واط) P525ولكنها ستكون أكثر من كافية لمعظم المتسوقين.

لاند روفر تكشف عن مارين بلو ايديشن 90 بـ 25 إصدار فقط

تبيع لاند روفر الطراز المحدود فقط في ألمانيا، بسعر يبدأ من 99,800 يورو (108,000 دولار أمريكي) لكل منها، وتم الكشف عن سيارة الطرق الوعرة في كأس العالم لركوب الامواج بالطائرة الورقية لأن ديفندر هو الراعي الرئيسي للحدث.

Kitesurf 2023 Defender Marine Blue Edition لاند روفر مارين بلو ايديشن 90

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