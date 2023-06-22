لاند روفر تكشف عن إيفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

يمكن بسهولة الخلط بين سيارة رينج روفر إيفوك 2024 الجديدة والطراز السابق المحسن مسبقًا بسبب الشبة الكبير بينهما من اللحظة الاولى، لكن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة تتميز بسلسلة من الترقيات التي تعد بجعلها أكثر جاذبية.

لاند روفر تكشف عن ايفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

تبدأ التعديلات من الخارج، في حين أن الشكل العام مألوف للغاية ، فقد زودت لاند روفر بمصابيح أمامية جديدة من نوع Pixel LED مع ضوء نهاري أنيق يعمل بشكل قياسي في طرازي Dynamic HSE و Autobiography.

تحتوي كل من هذه المصابيح الأمامية على وحدات من أربع وحدات بكسل مع 67 مصباح LEDيتم التحكم فيه بدقة والتي تسمح بإضاءة الانحناء الديناميكي ونظام شعاع القيادة المتكيف، كما تم تطوير شبكة أمامية جديدة لـ ايفوك، ثم نصل إلى الداخل ، الذي خضع لأهم ترقيات.

لاند روفر تكشف عن ايفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

بالنسبة لإصدار الفئة الأولى، تأتي سيارة رينج روفر إيفوك 2024 بشاشة لمس زجاجية منحنية مقاس 11.4 بوصة مألوفة من لاند روفر تتميز بأحدث جيل من برامج المعلومات والترفيه Pivi Pro 2، يحتوي هذا النظام على جميع عناصر التحكم المهمة للتحكم في المناخ والمقاعد وإعدادات الصوت مع دعم Apple CarPlay اللاسلكي و Android Auto اللاسلكي.

لاند روفر تكشف عن ايفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

تمكنت لاند روفر أيضًا من تحسين وتبسيط الكونسول المركزي لسيارة الدفع الرباعي الشهيرة ودمج الشحن اللاسلكي فيها. علاوة على ذلك ، يتم تمكين ايفوك مع WiFi من خلال خطة البيانات المتاحة مع تقنية eSIM، ولا يقتصر الأمر على الجانب التكنولوجي حيث يمثل النموذج الجديد تحسينًا على الطراز القديم.

على سبيل المثال ، تم تجهيزها بنظام Cabin Air Purification Plus الذي تقدمه الشركة من خلال حزمة Comfort Packالاختيارية أو القياسية في إصدار Autobiography.

ويتميز هذا النظام بترشيح PM2.5 وإدارة ثاني أكسيد الكربون التي تستخدم تقنية nano Xلمكافحة مسببات الأمراض وتقليل الروائح والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.

لاند روفر تكشف عن ايفوك الجديدة بتقنيات فاخرة

سيتم تقديم مجموعة من مجموعات نقل الحركة المختلفة حسب السوق، يُعرف أحد هذه الأجهزة باسم P300eويجمع بين محرك Ingenium ثلاثي الأسطوانات ومحرك كهربائي بقوة 80 كيلو واط (108 حصان) وحزمة بطارية 14.9 كيلو واط في الساعة، ويعتبر هذا الإصدار جيد لقوة مجتمعة 305 حصان ، ويمكن أن تصل إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 6.4 ثانية والسفر لمسافة تصل إلى 30 ميلاً (48 كم) باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها.

كما تم تركيب نظام الاستجابة للتضاريس من لاند روفر، يسمح هذا النظام للسائقين بتغيير إعدادات السيارة المختلفة اعتمادًا على بيئة القيادة ، حيث يوفر أوضاع القيادة Eco و Comfort و Grass-Gravel-Snow و Mud-Ruts و Sand و Dynamic و Automatic.