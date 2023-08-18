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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 400 حصان.. إصدار خاص من لاند روفر |صور

اصدار Trophy Edition
اصدار Trophy Edition من لاند روفر

تستمر لاند روفر الانجليزية في تألقها بعد أن كشفت النقاب عن إصدار خاص يحمل اللقب Trophy Edition، وهو اصدار يعتمد على النسخة Defender 130 P400 SE، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام ضمن عائلة الـ SUV.

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القدرات الفنية لإصدار Trophy Edition من لاند روفر

اصدار Trophy Edition من لاند روفر

يأتي إصدار Trophy Edition من سيارة  لاند روفر بمحرك 3.0 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 295 كيلووات أي ما يعادل 400 حصان، و 550 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

اصدار Trophy Edition من لاند روفر

وتقدر السرعة القصوى للسيارة نحو 192 كيلومترا في الساعة، ويمكن للسيارة Trophy Edition أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 6.3 ثانية.

وتتميز السيارة Trophy Edition بتصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي، حيث قدمت السيارة بجزء معدني اعلى ناحية السقف متعدد الاغراض، بالاضافة إلى اطارات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها أفضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي أنيق باللون الأسود.

اصدار Trophy Edition من لاند روفر

وحصلت السيارة Trophy Edition على طلاء خارجي معتم يضيف جانبا مميزا حيث يجمع بين الغموض والقوة، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجية وإضاءة LED، مع مقصورة داخلية تشمل مقاعد مبطنة بالجلد الفاخر، وعدد من ادوات المساعدة.

لاند روفر Trophy Edition SUV اصدار Trophy Edition اصدار خاص Trophy Edition

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