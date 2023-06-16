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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لاند روفر ديسكفري سبورت 2024 الجديدة.. صور

صدى البلد

كشفت لاند روفر عن الإصدار الجديد من سيارة ديسكفري موديل 2024، والتي ستشهد تغييرات مهمة، حيث تم إعادة تصميم الكونسول الوسطي ولوحة العدادات مع الاستمرار في تقديم خيار الصف الثالث الذي يزيد المقاعد لسبعة ركاب.

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لاندر روفر ديسكفري سبورت

تتميز ديسكفري سبورت لعام 2024 بشاشة لمس منحنية جديدة مقاس 11.4 بوصة تعمل بأحدث نظام Pivi Pro، تأتي بشكل قياسي مع تكامل Amazon Alex و Wireless Apple CarPlay و Android Auto. 

 

سمحت الشاشة الجديدة المزودة بوظائف متزايدة ومحدد التروس المعاد تصميمه لشركة لاند روفر بإعادة تشكيل التخطيط بالكامل ، وتركيب مساحة تخزين كبيرة في الكونسول الأمامي. تشمل الميزات القياسية الشحن اللاسلكي ، ومجموعة الأدوات الرقمية ، وأزرار تبديل السرعة المثبتة على عجلة القيادة.

لاندر روفر ديسكفري سبورت

تفتخر لاند روفر بأن ديسكفري سبورت لديها 24 خياراً محتملا للمقاعد، ويمكن أن تنزلق مقاعد الصف الثاني وتتكئ وتتميز بتقسيم 40:20:40. توفر الكروس اوفر ما يصل إلى 63.35 قدمًا مكعبة من مساحة الأمتعة مع طي المقاعد الخلفية لأسفل.

 

تضيف لاندر روفر خيارات جديدة من الألوان بأسعار متفاوتة، وتمتلك الشركة المصنعة للسيارات أيضًا عجلات معدنية سوداء لامعة مقاس 21 بوصة وعجلات سوداء لامعة مقاس 19 بوصة أو عجلات ماسية كخيارات.

لاندر روفر ديسكفري سبورت

ستتوفر ديسكفري سبورت بفئتين: S و Dynamic SE، وتتميز Sبشبكة سوداء لامعة جديدة متناقضة مع شكل سداسي ، وألواح انزلاقية من الفضة Indus ، وعتبات سفلية بلون الهيكل، وتتميز Dynamic SE بسقفها الأسود اللامع المتباين ، وعتبات الهيكل السفلية ، والمصد السفلي، وتضيف لاند روفر بعض الطابع الرياضي مع لمسات امتصاص المصد الأمامي التي تشبه المخالب.

لاندر روفر ديسكفري سبورت

السعر والخيارات

يبدأ سعر ديسكفري سبورت 2024 من 50.075 دولارًا ، ويكلف أرخص إصدار من ثلاثة صفوف 51795 دولارًا ، مع إضافة خيار السبعة مقاعد فقط 1720 دولارًا ، وهو متاح دون أي ترقيات أخرى ، وفقًا لمكون الإعداد المتاح الآن.

 

يبدأ سعر إصدار Sport Dynamic SE بسعر 54,275 دولارًا لعام 2024 ويمكن أن يصل إلى 68,435 دولارًا مع تحديد كل خيار متاح.

لاندر روفر ديسكفري سبورت

تستخدم لاندر روفر ديسكفري سبورت محرك Ingenium Turbocharged 2.0لتر رباعي الأسطوانات الذي ينتج 246 حصانًا و 269 رطلاً من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات يغذي الطاقة لنظام الدفع الرباعي، وتستغرق النسخة ذات السبعة مقاعد 7.5 ثانية لتصل إلى 60 ميلاً في الساعة، أي 0.2 ثانية أبطأ من النسخة ذات الخمسة مقاعد.

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