تاكل ايه لو عندك هبوط وارهاق وضعف تركيز

يعاني الكثير من الأشخاص من الإرهاق التعب وعدم التركيز خاصة خلال موجات الحر في الصيف .. فهل يمكن التغلب على هذه الحالة بالأطعمة؟!



ووفقا لموقع نوفوستي توجد بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من التعب والارهاق وضعف التركيز في مقدمتها الأكلات الغنية بالمغنيسيوم والزنك وأوميجا-3 وأوميجا-6 الدهنية و حمض الفوليك

ويوجد الماغنسيوم في الكثير من الفواكه والخضروات الورقية مثل الفراولة والبرتقال واليوسفي والجريب فروت والأفوكادو والسبانخ والجرجير

يجب أن تكون نسبة هذه الأطعمة حوالي ربع الطعام اليوي لتكون فعالة في الوقاية من الإرهاق والإجهاد،

يساعد تناول بيض السمان والمكسرات والأسماك الدهنية في حماية الجسم من التعب و الإرهاق وتقوية التركيز

الأسماك الدهنية مثل الرنجة والماكريل ولها تأثير مضاد للإجهاد، أما المكسرات والبذور ومنها أنواع اللب المختلفة فتساعد في تخفيف الضغط المتزايد على الدماغ والإرهاق والضعف