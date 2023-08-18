عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

أثار مقطع فيديو جديد للإعلامي أسامة منير حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا .. فما السر؟!



وتحدث أسامة منير في الفيديو عن الطريقة الصحيحة لتربية الأبناء وقال: "لما تربي عيالك ما تربيهومش قوى هيطلعوا أخيب خلق الله قوى".

ورد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على أسامة منير، قائلا: "لأ طبعا

لازم تربيهم أوي وبزيادة وما تقلقش عليهم عمر التربية الصح ما توصل للخيبة، بالعكس هيفوزوا بكل ما هو طيب وجميل وهيبقوا أنجح وأفلح خلق الله".

يذكر أن أسامة منير شرح وجهة نظره بالتفصيل، قائلا: خليهم ياخدوا فرصتهم في الحياة.. واطمن زي ما انت ليك مخ وبتحكم وبتعرف تتصرف، أكيد هيتعلموا ويعرفوا يتصرفوا، علشان ولادنا متعلمين كويس، ومتعلمين أحسن مننا”.

الجيل دا زي الفل، وعيال دماغها حلوة بس متربيهومش أوي، سيبهم يربوا نفسهم، أو بمعنى صح سيب الزمن يربيهم”.

وتضامنت معظم ردود الأفعال مع رأى دكتور جمال شعبان ولكن البعض الآخر رأى أن فكر أسامة منير صحيح في بعض الأحيان



