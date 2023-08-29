وفقا للمركزي للإحصاء.. إعلامية: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين لاجئ

قالت الإعلامية أنجي أنور إن مصر تعتبر اللاجئين جزءا من أهلها، مضيفة أن كل كتب التاريخ، أشارت إلى أن مصر بلد مفتوحة على العالم أجمع، فالضيوف من جميع أنحاء العالم عندما يدخلون مصر لا يتم تحديد إقامتهم ولا يتم وضعهم في مخيم ولا يحرمون من حقوقهم بل يحصلون على احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم كاملة كالمصريين.

اللاجئين فى مصر 9 ملايين

وأشارت أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الثلاثاء إلى أن عدد اللاجئين في مصر وصلوا إلى 9 ملايين لاجئ وهذا رقم رسمي تم الإعلان عنه من قبل اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤكدة أن هذا العدد غير ضئيل ولكنه عدد يساوي تعداد ٣ أو ٤ دول أوروبية وعربية.

٤ ملايين سوداني لاجئ بمصر

وأعلنت عن ضيوف السودان بمصر حيث وصل عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى ٤ ملايين سوادني لاجئ ومليون ونص سوري بالإضافة إلى وجود لاجئين عراقيين ويمانيين و الأفارقة والصوماليين والليبيين وإثيوبيا.



وأكدت أنجي أنور أن رسميا تم دخول ٤٥ جنسية في مصر عندما أغلقت في وجههم الأبواب، لأن مصر بلد الأكثر أمنا ويتميز شعبها بالترحاب منوهة إلى أن هذه الأعداد تشارك أهل مصر في جميع الاحتياجات والخدمات الأساسية.



وأضافت أن بعض شعوب المنطقة تأخذ مواقف عدائية من اللاجئين ولكن الشعب المصري يتحلى بقيم وأخلاق تجاه اللاجئين، قائلة :" مصر من زمان دار أمان وبابها مفتوح للكل".