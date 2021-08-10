المركزي للتعبئة والإحصاء: مصر تشهد حالتي زواج كل دقيقة

كشف اللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات الزواج في مصر أكبر من الطلاق، مؤكدا أن هناك حالتي زواج كل دقيقة، بينما توجد حالة طلاق كل دقيقتين.

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك أهمية للإعلام فى تنمية وعى المواطن والمجتمع المصري ككل، من خلال تسليط الضوء على البيانات والإحصاءات المختلفة، بالإضافة إلى دوره فى تقييم آليات عرض البيانات وإتاحتها أمام المواطنين.

وأوضح بركات أن فكرة إطلاق المرصد الإحصائي، اتت بتوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان وسيتشكل من توفير البيانات والمعلومات الدقيقة .

مهمة المرصد الإحصائي الشفافية

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مهمة المرصد الإحصائي تكمن في الشفافية في عرض الأرقام والإحصاءات والبيانات.