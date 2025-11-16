نهاية عصر شاشات LTPO مع هواتف iPhone القادمة

بعد أن ميزت آبل هواتفها الرائدة منذ iPhone 13 Pro بتقنية شاشات LTPO، كشف تقرير تقني جديد أن الشركة تستعد للانتقال نحو شاشات HMO (High Mobility Oxide)، في خطوة من المتوقع أن تحدث طفرة كبيرة في عالم الشاشات الذكية خلال السنوات المقبلة.

التقنية الجديدة لم تدخل بعد المرحلة التجارية الكاملة، لكن آبل سجلت براءات تطوير وتعمل بجد مع شركائها لتوفيرها على هواتف آيفون القادمة قريباً.

مزايا شاشات HMO

وتتلخص أبرز مزايا شاشات HMO بثلاث نقاط أساسية: أولاً، زيادة درجة الوضوح حتى مع ازدياد حجم الشاشات، حيث تتيح هذه التقنية رفع دقة العرض مع الحفاظ على سطوع وجودة الألوان.

ثانياً، تساهم الشاشات الجديدة في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة مهمة، ما يدعم عمر البطارية خاصة مع استمرار آبل الفترة القادمة في استخدام بطاريات لي-أيون التقليدية بجانب اتجاهها نحو بطاريات السيلكون-كربون.

ثالثاً، تكلفة تصنيع شاشات HMO أقل من شاشات LTPO الحالية، ما قد يسمح لآبل بالحفاظ على أسعار الهواتف أو حتى تخفيضها مستقبلاً.

توقعات بنشر التقنية في السوق

التوقعات تشير إلى أن اعتماد آبل على شاشات HMO سيدفع باقي الشركات في السوق إلى التحول لنفس التقنية كما حدث سابقاً عند انتشار شاشات LTPO. وعلى الرغم من وجود تحديات في التصنيع والتطوير، إلا أن تقليل التكلفة وتحسين الأداء عوامل مغرية لدفع باقي المصنعين لاعتماد نفس المعايير خلال الأعوام المقبلة، خاصة في أجهزة الفئة العليا والسوق الرائد.

تستعد آبل لقلب موازين قطاع الشاشات مجدداً، مع وعد بجيل أكثر تطوراً من شاشات الهواتف الذكية.

تبقى التساؤلات حول سرعة الانتشار والتأثير العملي على المستخدمين عالمياً، لكن كل المؤشرات تؤكد أن نهاية عصر LTPO على آيفون باتت وشيكة وبداية عهد جديد أكثر سطوعاً واقتصادية في الأفق القريب.