وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نهاية عصر شاشات LTPO مع هواتف iPhone القادمة

iPhone
iPhone
احمد الشريف

بعد أن ميزت آبل هواتفها الرائدة منذ iPhone 13 Pro بتقنية شاشات LTPO، كشف تقرير تقني جديد أن الشركة تستعد للانتقال نحو شاشات HMO (High Mobility Oxide)، في خطوة من المتوقع أن تحدث طفرة كبيرة في عالم الشاشات الذكية خلال السنوات المقبلة. 

التقنية الجديدة لم تدخل بعد المرحلة التجارية الكاملة، لكن آبل سجلت براءات تطوير وتعمل بجد مع شركائها لتوفيرها على هواتف آيفون القادمة قريباً.

مزايا شاشات HMO

وتتلخص أبرز مزايا شاشات HMO بثلاث نقاط أساسية: أولاً، زيادة درجة الوضوح حتى مع ازدياد حجم الشاشات، حيث تتيح هذه التقنية رفع دقة العرض مع الحفاظ على سطوع وجودة الألوان. 

ثانياً، تساهم الشاشات الجديدة في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة مهمة، ما يدعم عمر البطارية خاصة مع استمرار آبل الفترة القادمة في استخدام بطاريات لي-أيون التقليدية بجانب اتجاهها نحو بطاريات السيلكون-كربون.

 ثالثاً، تكلفة تصنيع شاشات HMO أقل من شاشات LTPO الحالية، ما قد يسمح لآبل بالحفاظ على أسعار الهواتف أو حتى تخفيضها مستقبلاً.

توقعات بنشر التقنية في السوق

التوقعات تشير إلى أن اعتماد آبل على شاشات HMO سيدفع باقي الشركات في السوق إلى التحول لنفس التقنية كما حدث سابقاً عند انتشار شاشات LTPO. وعلى الرغم من وجود تحديات في التصنيع والتطوير، إلا أن تقليل التكلفة وتحسين الأداء عوامل مغرية لدفع باقي المصنعين لاعتماد نفس المعايير خلال الأعوام المقبلة، خاصة في أجهزة الفئة العليا والسوق الرائد.

تستعد آبل لقلب موازين قطاع الشاشات مجدداً، مع وعد بجيل أكثر تطوراً من شاشات الهواتف الذكية. 

تبقى التساؤلات حول سرعة الانتشار والتأثير العملي على المستخدمين عالمياً، لكن كل المؤشرات تؤكد أن نهاية عصر LTPO على آيفون باتت وشيكة وبداية عهد جديد أكثر سطوعاً واقتصادية في الأفق القريب.

iPhone هواتف iPhone iPhone 13 Pro

