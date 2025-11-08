أخبار التكنولوجيا| وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة.. آبل تتخلى عن ميزة أمان شهيرة في iPhone Fold

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت وثائق داخلية جديدة أن شركة ميتا Meta، مالكة فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تحقق مليارات الدولارات سنويا من إعلانات احتيالية ومن الترويج لبضائع محظورة عبر منصاتها الرقمية، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.



الصين تدشن نموذج ذكاء اصطناعي جديد لمنافسة “شات جي بي تي”

أعلنت شركة علي بابا عن إطلاق نموذج Qwen3-Max-Thinking، الذي سجل 100% في اختبارات AIME 2025 وHMMT، مساويا أداء أفضل نماذج شركة OpenAI في اختبارات المنطق والاستدلال.

بدأت خدمة واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة أمان جديدة وقوية تحت اسم "وضع الإغلاق" Lockdown Mode في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.25.33.4، بهدف حماية المستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة.

أعلنت شركة تسلا أن مساهميها صوتوا لصالح خطة المكافآت الخاصة بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي تقترب قيمتها من تريليون دولار، بنسبة دعم بلغت 75% من الأسهم المشاركة في التصويت.



أمازون تطلق سر الترجمة الفورية.. ماذا يخفي الذكاء الاصطناعي؟



أعلنت شركة أمازون Amazon، عن إطلاق خدمة Kindle Translate، وهي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي صممت خصيصا للكتاب الذين يستخدمون منصة Kindle Direct Publishing لتوسيع نطاق جمهورهم.





تستعد شركة آبل للإعلان عن أول آيفون قابل للطي خلال النصف الثاني من عام 2026، وسط تسريبات بدأت تكشف بعض تفاصيل الجهاز المرتقب.

كشف باحثو الأمن السيبراني، أن متجر جوجل بلاي استضاف عددا من التطبيقات الخبيثة التي تم تحميلها أكثر من 40 مليون مرة.