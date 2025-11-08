قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
أخبار التكنولوجيا| وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة.. آبل تتخلى عن ميزة أمان شهيرة في iPhone Fold

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
 

كشفت وثائق داخلية جديدة أن شركة ميتا Meta، مالكة فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تحقق مليارات الدولارات سنويا من إعلانات احتيالية ومن الترويج لبضائع محظورة عبر منصاتها الرقمية، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
 

الصين تدشن نموذج ذكاء اصطناعي جديد لمنافسة “شات جي بي تي”
أعلنت شركة علي بابا عن إطلاق نموذج Qwen3-Max-Thinking، الذي سجل 100% في اختبارات AIME 2025 وHMMT، مساويا أداء أفضل نماذج شركة OpenAI في اختبارات المنطق والاستدلال.


واتساب يطلق وضع الإغلاق.. حماية فورية لحسابك من الاختراق
 

بدأت خدمة واتساب WhatsApp، في اختبار ميزة أمان جديدة وقوية تحت اسم "وضع الإغلاق" Lockdown Mode في النسخة التجريبية لنظام أندرويد التي تحمل رقم الإصدار 2.25.33.4، بهدف حماية المستخدمين الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية المستهدفة.


إيلون ماسك يطارد الرقم القياسي الأعظم.. هل سيصبح أول تريليونير في التاريخ؟
 

أعلنت شركة تسلا أن مساهميها صوتوا لصالح خطة المكافآت الخاصة بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي تقترب قيمتها من تريليون دولار، بنسبة دعم بلغت 75% من الأسهم المشاركة في التصويت.


أمازون تطلق سر الترجمة الفورية.. ماذا يخفي الذكاء الاصطناعي؟


أعلنت شركة أمازون Amazon، عن إطلاق خدمة Kindle Translate، وهي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي صممت خصيصا للكتاب الذين يستخدمون منصة Kindle Direct Publishing لتوسيع نطاق جمهورهم. 


 

آبل تتخلى عن ميزة أمان شهيرة في iPhone Fold.. المفاجأة الصادمة
 

تستعد شركة آبل للإعلان عن أول آيفون قابل للطي خلال النصف الثاني من عام 2026، وسط تسريبات بدأت تكشف بعض تفاصيل الجهاز المرتقب.


تخترق جوجل بلاي.. 239 تطبيقا خبيثا تهدد ملايين هواتف أندرويد
 

كشف باحثو الأمن السيبراني، أن متجر جوجل بلاي استضاف عددا من التطبيقات الخبيثة التي تم تحميلها أكثر من 40 مليون مرة.

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

