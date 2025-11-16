بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات

واصلت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة جهودها الرقابية تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بهدف رفع جودة الخدمات السياحية وضمان التزام المنشآت بالمعايير الفنية والصحية والبيئية التي تليق بمكانة الغردقة كوجهة عالمية.

وأجرت اللجنة المختصة حملة تفتيشية موسعة شملت عددًا من المنشآت السياحية بنطاق حي شمال، وذلك للوقوف على مستوى الالتزام بالاشتراطات المهنية والبيئية. وخلال الحملة، رصدت اللجنة عدة ملاحظات تتعلق بضرورة استكمال دراسة الأثر البيئي واستيفاء السجلات البيئية وسجلات المواد الخطرة في أحد الفندقين.

كما شملت الملاحظات الجوانب الصحية، حيث أوصت اللجنة بإعادة صيانة حاويات القمامة غير المحكمة الإغلاق، ورفع مستوى النظافة بمعدات وأدوات التجهيز في أحد المطابخ، بالإضافة إلى تحسين التهوية داخل المطبخ ومعالجة الكسور الموجودة في حوائطه.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، سجلت اللجنة عددًا من المخالفات، أبرزها ضرورة توفير مهمات الوقاية للعاملين وتدريبهم على استخدامها بالشكل الصحيح، إلى جانب إلزام المنشآت بحفظ الأسلاك الكهربائية بطريقة آمنة.

وعلى جانب آخر، أكد تقرير الطب البيطري سلامة اللحوم والدواجن والأسماك المتداولة داخل المنشآت محل الفحص، مؤكّدًا مطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة. بينما أوصت إدارة البيئة بضرورة صيانة الحاويات في أحد الفندقين وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة وفق الضوابط المعتمدة.

كما حرر مكتب العمل محضرًا يتعلق بتشغيل عمالة أجنبية بدون ترخيص في أحد الفنادق، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وضمت اللجنة ممثلين عن الصحة، والطب البيطري، والبيئة، وحي شمال، والسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة، بهدف تكامل الجهود الرقابية وضمان مستوى سياحي وخدمي يليق بسمعة المدينة.