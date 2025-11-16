قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت الوحدة المحلية بمدينة الغردقة جهودها الرقابية تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بهدف رفع جودة الخدمات السياحية وضمان التزام المنشآت بالمعايير الفنية والصحية والبيئية التي تليق بمكانة الغردقة كوجهة عالمية.

وأجرت اللجنة المختصة حملة تفتيشية موسعة شملت عددًا من المنشآت السياحية بنطاق حي شمال، وذلك للوقوف على مستوى الالتزام بالاشتراطات المهنية والبيئية. وخلال الحملة، رصدت اللجنة عدة ملاحظات تتعلق بضرورة استكمال دراسة الأثر البيئي واستيفاء السجلات البيئية وسجلات المواد الخطرة في أحد الفندقين.

كما شملت الملاحظات الجوانب الصحية، حيث أوصت اللجنة بإعادة صيانة حاويات القمامة غير المحكمة الإغلاق، ورفع مستوى النظافة بمعدات وأدوات التجهيز في أحد المطابخ، بالإضافة إلى تحسين التهوية داخل المطبخ ومعالجة الكسور الموجودة في حوائطه.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، سجلت اللجنة عددًا من المخالفات، أبرزها ضرورة توفير مهمات الوقاية للعاملين وتدريبهم على استخدامها بالشكل الصحيح، إلى جانب إلزام المنشآت بحفظ الأسلاك الكهربائية بطريقة آمنة.

وعلى جانب آخر، أكد تقرير الطب البيطري سلامة اللحوم والدواجن والأسماك المتداولة داخل المنشآت محل الفحص، مؤكّدًا مطابقتها للاشتراطات الصحية المقررة. بينما أوصت إدارة البيئة بضرورة صيانة الحاويات في أحد الفندقين وتجهيز غرفة مخصصة لحفظ المخلفات الخطرة وفق الضوابط المعتمدة.

كما حرر مكتب العمل محضرًا يتعلق بتشغيل عمالة أجنبية بدون ترخيص في أحد الفنادق، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وضمت اللجنة ممثلين عن الصحة، والطب البيطري، والبيئة، وحي شمال، والسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف مدير البيئة بالمدينة، بهدف تكامل الجهود الرقابية وضمان مستوى سياحي وخدمي يليق بسمعة المدينة.

