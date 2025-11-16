مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

حصدت مستشفى حميات الغردقة الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات GAMSAS من الجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات BSAC، لتصبح ضمن خمس مستشفيات فقط على مستوى الجمهورية تحقق هذا الاعتماد المتخصص.

وأشاد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن اعتماد المستشفى دوليًا يمثل خطوة مهمة تعكس التحسن الملحوظ في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطبيق المستشفى لأعلى معايير مكافحة العدوى وترشيد استخدام المضادات الحيوية.

وقال اللواء عمرو حنفي: “حصول مستشفى حميات الغردقة على هذا الاعتماد الدولي شهادة واضحة على التطور الحقيقي في جودة الخدمات الصحية بالمحافظة. هذا إنجاز ليس للمستشفى فقط، بل للمواطنين الذين سيحصلون على خدمة صحية أكثر أمانًا واحترافية”.

وأضاف محافظ البحر الأحمر: “سنستمر في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير الإمكانات والتدريب اللازم للفرق الطبية لتحقيق المزيد من الاعتمادات الدولية. المحافظة تضع صحة المواطن أولوية وتتابع تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى وترشيد استخدام المضادات الحيوية”.

تم تنفيذ برنامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتورة دعاء محمد أبو القاسم، مدير عام إدارة مكافحة العدوى بالبحر الأحمر، إلى جانب ممثلين عن الجمعية البريطانية BSAC ومنظمة الصحة العالمية، حيث قدموا الدعم الفني وراجعوا المعايير خلال مراحل الاعتماد.

وأشار الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: الاعتماد ثمرة عمل جماعي والتزام يومي من الأطقم الطبية والإدارات بالمستشفى. سنحافظ على هذا المستوى ونعمل على تعميم أفضل الممارسات داخل بقية المستشفيات”.

وقدّمت إدارة المستشفى الشكر لجميع الفرق المشاركة من مكافحة العدوى والصيدلة الإكلينيكية والمعمل والفرق الطبية والإدارات المختلفة بمديرية الصحة، تقديرًا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز الدولي.