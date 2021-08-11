المركزي للتعبئة والإحصاء: مصر تشهد حالتي زواج كل دقيقة وطلاق كل دقيقتين.. مهمة المرصد الإحصائي تكمن في الشفافية في عرض الأرقام والإحصاءات

المركزي للتعبئة والإحصاء:

مصر تشهد حالتي زواج كل دقيقة وحالة طلاق كل دقيقتين



مهمة المرصد الإحصائي تكمن في الشفافية في عرض الأرقام والإحصاءات

كشف اللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول المرصد الإحصائي وأن المعلومات التي يقدمها تمتاز بالشفافية والمصداقية.

كما كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حالات الزواج والطلاق التي تحدث في مصر.

وقال اللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حالات الزواج في مصر أكبر من الطلاق، مؤكدا أن هناك حالتي زواج كل دقيقة، بينما توجد حالة طلاق كل دقيقتين.

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك أهمية للإعلام فى تنمية وعى المواطن والمجتمع المصري ككل، من خلال تسليط الضوء على البيانات والإحصاءات المختلفة، بالإضافة إلى دوره فى تقييم آليات عرض البيانات وإتاحتها أمام المواطنين.

وأوضح بركات أن فكرة إطلاق المرصد الإحصائي، أتت بتوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان وسيتشكل من توفير البيانات والمعلومات الدقيقة .

مهمة المرصد الإحصائي الشفافية

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مهمة المرصد الإحصائي تكمن في الشفافية في عرض الأرقام والإحصاءات.

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يستعد لإطلاق مرصد إحصائي تـُعرض فيه البيانات الإحصائية لمصر في كافة المجالات ( اقتصادية - اجتماعية - بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م × 9 م ).



وأوضح أن ذلك يأتي في ظل ما تشهده الدولة المصريـة من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، مضيفا أن التطـور التكنولوجي يعد واحداً من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة في إطار السعي للحاق بالركب في كل المجالات.

وأضاف أبو بكر، أن الهدف من المرصد يتمثل في رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في إطار توجه الدولة نحو "بناء المواطن المصري" وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.



وذكر أن الجهاز يعتبر الإعلام بكافة وسائله شريكا أساسيا هاما وفعالا يساهم في نشر الوعى لدى المواطن، وينقل نبض المجتمع والمواطن المصري، مضيفا أن دور الجهاز لن يكون فقط في نشر البيانات وتنمية الفكر لدى المواطن، بل سيكون عنصر تقييم لأي عمل تشارك فيه.



وأشار أبو بكر إلي أنه مع التطور التكنولوجي أصبح هناك نقل مباشر للأحداث بشكل رهيب بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، فهناك منظومة واحدة استطاعت ان تجعل العالم عبارة عن قرية صغيرة.



ولفت إلى أن الإعلام أوجد لنفسه صناعة جديدة هي "صناعة التأثير" قادر على تحريك الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي كيان أن يعمل بمعزل عن الاعلام، كما أنه من الضرورة أن يتم تعزيز الشراكة دائما مع الاعلام والاعلاميين الأمر الذي ينعكس عن البيانات التي ينتجها الجهاز وأن تكون مؤثرة وفعالة في كل خطط الحكومة.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد السكان غير قادرين على العمل من هم فوق ال 60 عاما سجل 6%‎ فقط من عدد السكان.

وأضاف خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان في الفئة العمرية من 15 إلى 64 سنة بلغ نحو ثلثي عدد السكان، ومن الفئة العمرية من 0-14 بلغ نحو 30‎%‎.

ويستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطــلاق مرصـد إحصائي تـُعرض فيه البيانات الإحصائيــة لمصر في كافة المجالات ( اقتصادية - اجتماعية - بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م × 9 م ).



وأوضح رئيس الجهاز أن اطلاق المرصد يأتي في ظل ما تشهده الدولة المصريـة من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، مضيفا أن التطـور التكنولوجي يعد واحداً من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة في إطار السعي للحاق بالركب في كل المجالات.

وأشار أبو بكر أن الهدف من المرصد يتمثل في رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في إطار توجه الدولة نحو " بناء المواطن المصري " وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.