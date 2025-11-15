البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكين أنه تم عقد 3 اجتماعات بالبيت الأبيض لبحث خيارات متعلقة بالعمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا.

وقال المصدر ذاته إن مجموعة اجتمعت الأربعاء أعقبها اجتماع أكبر الخميس ضم نائب الرئيس ووزير الحرب ورئيس الأركان.

وأشارت رويترز نقلا عن مصدر مطلع إلى أن ترامب حضر اجتماع يوم الخميس في غرفة العمليات واطلع على عدد من الخيارات.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطّلع خلال الساعات الماضية على عدة سيناريوهات بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد فنزويلا.

ووفقًا للمصادر، فقد قدّم كبار المسؤولين العسكريين لترامب مجموعة من البدائل، من بينها تنفيذ عمليات داخل الأراضي الفنزويلية، إلا أن الرئيس لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن.

يأتي ذلك فيما دخل قانون قيادة الدفاع الشامل للأمة حيز التنفيذ الفوري في فنزويلا، بعد إقراره من الجمعية الوطنية وتصديق الرئيس نيكولاس مادورو ، في خطوة توصف بأنها الأهم في تعزيز العقيدة الدفاعية منذ تأسيس الجمهورية البوليفارية.

وشددت الحكومة الفنزويلية على أن تفعيل القانون تزامن مع بدء المرحلة الجديدة من خطة "الاستقلال 200"، والتي تشمل انتشارًا موسعًا لقيادات الدفاع الشامل في مختلف الولايات، في إطار تنسيق مشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية والميليشيا البوليفارية لضمان أعلى درجات الجاهزية أمام أي تهديد داخلي أو خارجي.

ومنذ فجر الأربعاء، شرعت المناطق العملياتية للدفاع الشامل (ZODI) في تنفيذ أوامر التعبئة الرئاسية في ولايات أبوري وكوحيديس والمنطقة العاصمة، ضمن عملية متكاملة لتحريك الوسائط البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.

