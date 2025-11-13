مصادر اعلامية أمريكية: ترامب إطلع على سيناريوهات بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد فنزويلا

أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على سيناريوهات بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد فنزويلا .

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب عدة خيارات بشأن عمليات محتملة ضد فنزويلا تشمل هجمات داخل أراضيها.. مبينة في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك بعد.