أخبار العالم

طبول الحرب تقرع.. الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا وكاراكاس تعلن تعبئة عسكرية شاملة

الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا
محمود عبد القادر

تتجه الأزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا نحو منعطف حرج، بعدما دفعت واشنطن بحاملة الطائرات "جيرالد فورد" وثلاث سفن حربية مرافقة إلى مياه أمريكا الجنوبية، في خطوة تذكر بعقود من الصراعات الباردة التي كانت تبدأ بحركة أسطول.

تصعيد على وقع الاتهامات

التحركات الأمريكية تأتي في وقت يتصاعد فيه الخطاب العدائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. فقد اتهم ترامب مادورو بإرسال "مجرمين ومرضى نفسيين" إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "أيامه في الحكم باتت معدودة"، بينما تحضر وزارة العدل الأمريكية مبادئ توجيهية تسمح باستخدام القوة العسكرية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

في المقابل، أعلنت كاراكاس "التعبئة الكاملة" ووضعت قواتها المسلحة في "حالة تأهب قصوى"، حيث أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير فيديرينو لوبيز أن نحو 200 ألف جندي وضعوا في جاهزية عملياتية، مع نشر مكثف للصواريخ والقوات الجوية والبحرية.

ما وراء "مكافحة المخدرات"

رغم تأكيد واشنطن أن الهدف المعلن من الحملة هو مكافحة تهريب المخدرات، إلا أن حجم الحشد العسكري يوحي بخطة أعمق. فحاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي تحمل عشرات الطائرات المقاتلة وقدرات هجومية متقدمة، لا تستخدم عادة في عمليات محدودة، بل في استعراضات القوة قبل الحروب الكبرى.

يذكر هذا الانتشار بالعمليات الأخيرة في البحر الكاريبي، والتي أسفرت عن مقتل 76 شخصًا وصفتهم واشنطن بأنهم "مهربو مخدرات"، دون تقديم أدلة قاطعة، ما أثار تساؤلات حول قانونية تلك الضربات خارج نطاق القضاء.

مخاوف داخلية وتحفظات خارجية

في واشنطن، يتزايد القلق داخل الكونغرس من احتمال انزلاق البلاد إلى مواجهة مفتوحة. فقد فشل مشروع قانون لمنع الرئيس من خوض حرب ضد فنزويلا بفارق صوتين فقط.
وفي الخارج، أبدت بريطانيا تحفظا واضحا، إذ علقت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأمريكيين بشأن عمليات مكافحة التهريب في الكاريبي، وسط مخاوف من أن تكون تلك العمليات تستخدم لتبرير أعمال عسكرية غير قانونية.

بين الحرب والسيطرة على النفط

يبدو أن بعض كبار مستشاري ترامب، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو والمستشار ستيفن ميلر، يدفعون باتجاه خيارات أكثر جرأة، تصل إلى الإطاحة بمادورو. إلا أن ترامب نفسه لا يزال مترددًا، متسائلًا –وفق مصادر مطلعة– عن "ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة مقابل ذلك؟"، في إشارة إلى اهتمامه ببنية فنزويلا النفطية الضخمة.

العالم على حافة اختبار جديد

مع اقتراب الأساطيل الأمريكية من السواحل الفنزويلية، وتحول الخطاب السياسي إلى لغة التهديد، تبدو المنطقة على شفا مواجهة قد تعيد رسم موازين القوة في أمريكا اللاتينية.
وما بين تبريرات "مكافحة المخدرات" وطموحات السيطرة الجيوسياسية، تلوح في الأفق أرواح حرب جديدة قد تشتعل شرارتها في البحر الكاريبي، لكن صداها سيصل إلى ما هو أبعد بكثير من شواطئ فنزويلا.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
