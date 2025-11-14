قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر
أكبر تصعيد عسكري بين أمريكا وفنزويلا.. مادورو يوجه نداء عاجلا للأمريكيين
ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع
سعر الذهب اليوم 14-11-2025
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الرحمة وحقوق الإنسان
تكريم فاروق حسني وآداما ديانغ كشخصيات ساهمت في الدفاع عن حقوق الإنسان
تحذيرات إخلاء في كاليفورنيا مع اقتراب عاصفة قوية وانهيارات محتملة
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطّلع خلال الساعات الماضية على عدة سيناريوهات بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد فنزويلا.

 ووفقًا للمصادر، قدّم كبار المسؤولين العسكريين لترامب مجموعة من البدائل، من بينها تنفيذ عمليات داخل الأراضي الفنزويلية، إلا أن الرئيس لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن.

يأتي ذلك فيما دخل قانون قيادة الدفاع الشامل للأمة حيز التنفيذ الفوري في فنزويلا، بعد إقراره من الجمعية الوطنية وتصديق الرئيس نيكولاس مادورو مساء أمس، في خطوة توصف بأنها الأهم في تعزيز العقيدة الدفاعية منذ تأسيس الجمهورية البوليفارية.

وأكدت الحكومة الفنزويلية أن تفعيل القانون تزامن مع بدء المرحلة الجديدة من خطة "الاستقلال 200"، والتي تشمل انتشارًا موسعًا لقيادات الدفاع الشامل في مختلف الولايات، في إطار تنسيق مشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية والميليشيا البوليفارية لضمان أعلى درجات الجاهزية أمام أي تهديد داخلي أو خارجي.

ومنذ فجر الأربعاء، شرعت المناطق العملياتية للدفاع الشامل (ZODI) في تنفيذ أوامر التعبئة الرئاسية في ولايات أبوري وكوحيديس والمنطقة العاصمة، ضمن عملية متكاملة لتحريك الوسائط البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.

وقال مادورو في كلمة متلفزة: "بتوقيعي هذا القانون نبدأ مرحلة جديدة من الدفاع الشامل، توحّد مؤسسات الدولة والجيش والقوة الشعبية في جبهة واحدة لحماية فنزويلا".

ويرى محللون أن القانون الجديد يمنح المؤسسة العسكرية غطاءً تشريعيًا واسعًا للتحرك الفوري في حالات الطوارئ والتهديدات، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة.

