ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطّلع خلال الساعات الماضية على عدة سيناريوهات بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد فنزويلا.

ووفقًا للمصادر، قدّم كبار المسؤولين العسكريين لترامب مجموعة من البدائل، من بينها تنفيذ عمليات داخل الأراضي الفنزويلية، إلا أن الرئيس لم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن.

يأتي ذلك فيما دخل قانون قيادة الدفاع الشامل للأمة حيز التنفيذ الفوري في فنزويلا، بعد إقراره من الجمعية الوطنية وتصديق الرئيس نيكولاس مادورو مساء أمس، في خطوة توصف بأنها الأهم في تعزيز العقيدة الدفاعية منذ تأسيس الجمهورية البوليفارية.

وأكدت الحكومة الفنزويلية أن تفعيل القانون تزامن مع بدء المرحلة الجديدة من خطة "الاستقلال 200"، والتي تشمل انتشارًا موسعًا لقيادات الدفاع الشامل في مختلف الولايات، في إطار تنسيق مشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية والميليشيا البوليفارية لضمان أعلى درجات الجاهزية أمام أي تهديد داخلي أو خارجي.

ومنذ فجر الأربعاء، شرعت المناطق العملياتية للدفاع الشامل (ZODI) في تنفيذ أوامر التعبئة الرئاسية في ولايات أبوري وكوحيديس والمنطقة العاصمة، ضمن عملية متكاملة لتحريك الوسائط البرية والجوية والبحرية والنهرية والصاروخية.

وقال مادورو في كلمة متلفزة: "بتوقيعي هذا القانون نبدأ مرحلة جديدة من الدفاع الشامل، توحّد مؤسسات الدولة والجيش والقوة الشعبية في جبهة واحدة لحماية فنزويلا".

ويرى محللون أن القانون الجديد يمنح المؤسسة العسكرية غطاءً تشريعيًا واسعًا للتحرك الفوري في حالات الطوارئ والتهديدات، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة.