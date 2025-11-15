تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن هناك مذكرة أمنية سرية من البيت الأبيض تتهم شركة "علي بابا" بتقديم دعم تقني مباشر للجيش الصيني في عمليات تستهدف الأراضي الأمريكية.

ولفتت إلى أن الأمر لا يقتصر على الدعم التقني فحسب، بل يمتد إلى منح الحكومة الصينية وجيشها إمكانية الوصول إلى بيانات حساسة للعملاء.

وتتضمن المذكرة، بحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز، معلومات استخباراتية "بالغة السرية" جرى رفع السرية عنها، وتوضح كيف تزود مجموعة "علي بابا" جيش التحرير الشعبي الصيني بقدرات تكنولوجية تعتبرها واشنطن تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.