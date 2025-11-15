محمد سامر يوجه رسالة للسعدني مع اقتراب فيلمه الجديد

عبر المخرج محمد سامى، عن إعجابه الشديد بموهبة الفنان أحمد السعدنى، بالتزامن مع اقتراب طرح فيلمه الجديد «ولنا فى الخيال حب» المنتظر عرضه فى دور السينما نهاية نوفمبر الجارى.

وشارك سامى إعلان الفيلم عبر خاصية الستورى على حسابه بـ«إنستجرام»، وكتب معبرًا عن أداء السعدنى: «أحمد السعدنى من أكتر الممثلين الموهوبين، وأنا بتفرج على التريلر مفيش لقطة إلا ووراها إحساس حقيقى وصدقه ظاهر. مبسوط بيك ومبروك على كل خطوة، التريلر جميل ويحببك فى الفيلم من قبل ما تشوفه».

ورد أحمد السعدنى على كلمات سامى، حيث أعاد نشر الإشادة عبر حسابه عبر «فيسبوك» وعلّق قائلًا: «شهادة غالية من أستاذ كبير.. بحبك يا سمسم».

الفيلم من إخراج سارة رزيق، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد السعدنى ومايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، فى تجربة تجمع بين الدراما والرومانسية، وتُعرض لأول مرة عالميًا فى المهرجان.