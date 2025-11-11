رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار سعد السعدني لتهنئته بتوليه رئاسة المجلس

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الإسكندرية سابقًا، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، قدّم المستشار "السعدني" التهنئة إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ،

معربًا عن ثقته في أن المجلس سيكون على قدر آمال وتطلعات الشعب في أداء دوره النيابي والتشريعي بقيادة المستشار عصام فريد .

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن خالص شكره وتقديره على التهنئة الكريمة، مقدمًا امتنانه لهذه الزيارة الطيبة.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.