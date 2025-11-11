عمليات حماة الوطن: إقبال كثيف فى اليوم الثانى لانتخابات النواب .. ولم نرصد أي تجاوزات

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها في متابعة تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025، لليوم الثاني على التوالي لمحافظات المرحلة الأولى.

باشرت اللجنة أعمالها منذ انطلاق التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، حتى إغلاق اللجان، حيث تم الالتزام بالمواعيد المعلنة، باستثناء عدد محدود من اللجان، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع عن اليوم الأول، في جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظات ال14.

وتؤكد غرفة العمليات بالحزب، أن زيادة نسبة المشاركة في التصويت، يعبر عن وعي الناخبين، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد، من خلال انتخاب المجلس النيابي.

ولم ترصد غرفة عمليات حماة الوطن، أية تجاوزات أو مخالفات انتخابية خلال يومي التصويت، حيث التزمت جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، بالضوابط القانونية والمعلن عنها من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب حماة الوطن، أعمالها الفترة المقبلة، سواء في جولة الإعادة أو محافظات المرحلة الثانية.