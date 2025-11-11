قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضر عيد ميلادها | هل يعيش عمرو دياب قصة حب مع أسماء جلال
200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر
حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج
بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين
حكاية خناقة توفيق عكاشة بسبب سور فيلا في أكتوبر
هشام نصر: تصرف زيزو في مباراة نهائي السوبر يستوجب عقابه
استقالة وزير إسرائيلي من حكومة نتنياهو .. ويكشف السبب
زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة
مجانًا أون لاين.. طريقة الاستعلام مخالفات المرور 2025| دليل شامل
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن في الأسواق
الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص
برلمان

عمليات حماة الوطن: إقبال كثيف فى اليوم الثانى لانتخابات النواب .. ولم نرصد أي تجاوزات

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
أميرة خلف

واصلت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها في متابعة تصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس النواب 2025، لليوم الثاني على التوالي لمحافظات المرحلة الأولى.

باشرت اللجنة أعمالها منذ انطلاق التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، حتى إغلاق اللجان، حيث تم الالتزام بالمواعيد المعلنة، باستثناء عدد محدود من اللجان، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، إقبال كبير من الناخبين على صناديق الاقتراع عن اليوم الأول، في جميع الدوائر الانتخابية بالمحافظات ال14.

وتؤكد غرفة العمليات بالحزب، أن زيادة نسبة المشاركة في التصويت، يعبر عن وعي الناخبين، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد، من خلال انتخاب المجلس النيابي.

ولم ترصد غرفة عمليات حماة الوطن، أية تجاوزات أو مخالفات انتخابية خلال يومي التصويت، حيث التزمت جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في السباق الانتخابي، بالضوابط القانونية والمعلن عنها من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب حماة الوطن، أعمالها الفترة المقبلة، سواء في جولة الإعادة أو محافظات المرحلة الثانية.

انتخابات مجلس النواب 2025 حماة الوطن انتخابات غرفة مركزية

