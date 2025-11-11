أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بزواجها

فاجأ الفنان أحمد السعدني متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئة خاصة وجهها إلى الفنانة مي عز الدين بمناسبة زواجها، حيث كتب في منشور مؤثر: ".. ألف مبروك يا مي، ربنا يسعدك ويتمملك على خير"، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين جمهورهما.

وتُعد علاقة الصداقة بين مي عز الدين وأحمد السعدني من أقوى العلاقات في الوسط الفني، إذ يجمعهما تاريخ طويل من التعاون الفني والذكريات المشتركة، وغالبًا ما يعبر كل منهما عن تقديره للآخر في المواقف المختلفة.

وتفاعل جمهور النجمين مع الخبر، حيث انهالت التعليقات التي تجمع بين التهاني والدعوات بالسعادة، معربين عن إعجابهم باستمرار هذه الصداقة الجميلة التي تحولت اليوم إلى مناسبة سعيدة يتشاركها الجميع بالحب والفرح.