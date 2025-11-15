قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممدوح جبر: تحول سياسي كبير في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية
أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض
ترك بصمة واضحة كجناح هجومي ..تفاصيل رحلة الراحل محمد صبري مع الكرة المصرية
أخبار التوك شو | حكم الطلاق عبر واتساب.. تفاصيل جديدة عن حادث إسماعيل الليثي.. موعد عودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها
إحالة مسؤولين في 4 جمعيات زراعية إلى النيابة العامة لهذا السبب
ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟.. الإفتاء توضح
رئيسة الوزراء اليابانية تدعم إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بلادها
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
أخبار العالم

رئيسة الوزراء اليابانية تدعم إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بلادها

رئيسة وزراء اليابان وترامب
رئيسة وزراء اليابان وترامب
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رئيسة الوزراء ساناي تكايتشي،  تدعم إمكانية نشر أسلحة نووية أمريكية في بلادها.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن رئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تكايتشي، تعتزم ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وذلك عقب أول لقاء يجمع الزعيمين في طوكيو.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تولي تكايتشي منصبها كأول امرأة في تاريخ اليابان تتولى رئاسة الوزراء، وبعد أسابيع قليلة من فوز السياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، متفوقة على ترامب الذي كان يأمل في نيلها منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن الترشيح المرتقب من طوكيو قد يعزز حملة ترامب الطويلة للحصول على الاعتراف الدولي بجهوده الدبلوماسية، خصوصًا في ملف كوريا الشمالية والشرق الأوسط، وهو هدف ظل يسعى إليه منذ ولايته الأولى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية اليابانية تقاربًا استراتيجيًا متجددًا، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الصين وكوريا الشمالية.

وقال ترامب في بيان عقب لقائه تكايتشي: “أجرينا محادثات مثمرة للغاية حول الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتوسيع التعاون بين بلدينا في مجال التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.”

ووصفت تكايتشي، المعروفة بميولها المحافظة القومية، الرئيس الأمريكي بأنه مصدر "إلهام سياسي"، وأشادت خلال اللقاء بسياساته الخارجية "التي ساهمت في نشر السلام خلال فترة قصيرة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت رئيسة الوزراء للصحفيين بعد الاجتماع: “في فترة وجيزة بدأ العالم يعيش مزيدًا من السلام... لقد ألهمني الرئيس ترامب كثيرًا.”

أما ترامب، الذي استقبلته تكايتشي في قصر أكاساكا في طوكيو، فقد أعرب عن إعجابه بصعودها إلى السلطة، مضيفًا: “أهنئك على كونك أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان. إنه إنجاز كبير، وأنا واثق أنك ستكونين واحدة من أعظم القادة في تاريخ بلادك.”

ترامب اليابان أسلحة نووية رئيسة وزراء اليابان جائزة نوبل للسلام

