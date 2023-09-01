ربنا ما يوجع قلب حد.. شاب بالفيوم ينعي كلبه على التواصل الاجتماعي

بمرارة وحسرة وبكلمت مؤثرة وسط حالة من الحزن الشديد والأسى، نعى شاب من محافظة الفيوم كلبه، عبر صفحته على موقع التواصل اجتماعى “فيس بوك”.

قال الشاب فى نعيه للكلب الخاص به

(إنا لله و إنا إليه راجعون)

الحمد لله علي كل شئ

مات Doctor

كلبي حبيب قلبي

ربنا يعوض عليا في تعبي وشقايا ومجهودي

ربنا ما يوجع قلب حد في حاجة بيحبها

ويا رب يكون كل اللي باصص لنا في حلالنا ارتاح ويستكفي علي كدة .

و(سبحان الحي الذي لا يموت).

ولقى هذا النعى تفاعل رواد التواصل الاجتماعى " فيس بوك " بالعديد من التعليقات.

Nona Elshall: ربنا يعوض عليك ويبعد عنك العين والحسد الحمد لله انها جات على قد كده ربنا يعوضك خير ان شاء الله.. معلش

Ahmed ELshal: ربنا يعوض عليك عوض الصابرين.

Sherif Ga: ربنا يصبرك ويعوضك خير

محمد السوهاجى.. قدر الله وما شاء فعل ربنا يعوض عليك ان شاء الله.

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