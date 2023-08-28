هو اللي جري مننا| صدمة باعترافات أصحاب كلب المطرية

استمعت جهات التحقيق بالمطرية، أقوال 3 أشخاص لاتهامهم باحتجاز عامل وإطلاق كلب شرس عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة سماعات بمنطقة المطرية.

اعترافات تفصيلية..

في البداية أنكر المتهمين، التهم المنسوبة إليهم وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا قائلين “ كنا فاكرينه حرامي وكان بيجري مننا وده اللي أكدلنا أنه هو اللي سارقنا وعلشان كده قولنا نخوفه ” كما أوضح المتهم الرئسي قائلا: “الكلب كان معايا بالصدفة ولما لاقاني بتخانق معاه هاجم عليه ودي طبيعة الكلاب”.

البداية..

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم")، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، وتم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات، وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة واتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.