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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة  المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالاشتراك مع صديقها وآخر لسرقته إلى جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.

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إعترافات المتهم بقتل مسن روض الفرج..

وحصلت موقع “صدي البلد” ،على التحقيقات بالقضية رقم 3869 لسنة 2022، وجاء أقوال المتهم بقتل مسن بمعاونة زوجته في التحقيقات كالتالي:

س| هل سبق لك وأن قمت بشراء عقاقير مهدئة ومنومة؟
ج| ايوة

س| وما هي أنواع تلك العقاقير؟
ج| أنا معرفش الاسم بالتحديد لأنه كان بيبقى مكتوب في الروشتة بالإنجليزي بس هي أدوية خاصة بالاكتئاب والمهدئات والمنومات. 

س| ولم كنت تقوم بذلك؟
ج| أنا وديت آية لدكاترة نفسيين 3 مرات بعلم أهلها، المرة الأولى كانت والدتها الله يرحمها معايا، ومرة كان معايا خالها،أنما المرة الأخيرة كنا لوحدنا وكانوا الدكاترة بيكتبوا على أدوية مهدئة لازم تأخذها بانتظام في فترة زمنية معنية معالمتابعة، وأنا كنت بتكفل بفلوس علاجها بعلم أهلها، وكنت بجيب لها الدواء بس بديها الجرعة اليومية لأنها كانت ممنوعة من الخروج من البيت وخصوصا بعد وفاة والدتها.
 س| وما هي علاقتك بالمجني عليه سيد العجمى؟
ج| أنا عرفته عن طريق آية بعد ما هي اشتغلت عنده وعلاقتى بيه كانت علاقة كويسة.
 س| وهل سبق لك التردد على العين السكنية خاصة المجني عليه؟
ج| ايوة
 س| وما هي عدد المرات التي ترددت فيها على مسكن المجني عليه؟
ج| حوالي 2 أو 4 مرات.
 س| وما هي ظروف وملابسات تلك الزيارات؟

ج| أول مرة روحتله البيت كنت عشان أعرف آية شغالة عند مين بالضبط وطبيعة الشغل، وعشان عرفت منها إن الراجلاللي شغالة عنده أخته اتوفت وتبقى زيارة تعارف وأعزيه في أخته بالمرة، والمرة الثانية كان عيد ميلاد آية معمول عندسيد العجمي في بيته فروحت عشان أحضر عيد ميلادها، والمرة الثالثة روحت البيت عنده عشان هو كان مدى آية سخانقديم وقالها ركبيه في بيت العيلة عندكم وروحت عشان آخده في العربية وأوصله لآية البيت، وآخر مرة روحت البيت كاناتوفى وآية كلمتني وقتها فروحت آخدها ونزلت.

س| هل وقفت على طبيعة عمل المتهمة آية بهاء الدين محمد لدى المجني عليه سيد العجمى؟
ج| ايوة

س| وما هي طبيعية عملها لدى المذكور؟
ج| هي كانت بتنظف الشقة وتحضر الأكل وتشوف طلباته وكانت بتروح من الظهر وتمشى على العشاء يوميا مقابل إنهبيراضيها كل يوم.
س: وهل تقف على ظروف وملابسات زواج المتهمة آية بهاء بالمجني عليه سيد العجمي؟
ج| ايوه
س| وما هي مقدمات ذلك؟
ج| اللي حصل إن لقيت آية جيالي المنطقة وجيبالي عقد جواز عرفي باسمها واسم سيد العجمي وممضي منه وممضيمن علي اللي شغال عند سيد، وعايزاني أمضي عليه أنا كمان، فأنا في الأول قولتها لأ لأن الموضوع مكنش عاجبني لأنالراجل كبير في السن وكان الموضوع مفاجأة بالنسبة ليا، وبعدها تاني يوم لقيتها جايبة ورق أملاك باسم سيد العجميشيله عندك عشان من ضمنه ورق شقة الهرم اللي هيكتبهالي مهر ليا، وفي يوم لقيتها جيبالي عقد عرفي تاني وممضيمن سيد العجمي وعلي وأنا مضيت عليه أنا كمان.
 س| وما هو محتوى الأوراق التي قدمتها لك المتهمة آية؟
ج| شقة في الهرم وشقة في العجمي وأرض في الشروق وورق خاص بعربية فولفو وعربية 128 وبعض الأوراق الأخرى.
س| وما هو باعثها في تقديم تلك الأوراق لك؟
ج| عشان تحفظ حقها وعشان سيد العجمي قالها أنا هديكي شقة الهرم.
س| وما هي صلتك بذلك الأمر؟
ج| لأنى أنا زي ما قولت كنت قريب منها ومالهاش حد غيرى لأنها عاملة مشاكل مع قرايبها.
س| ذكرت سلفًا بان المتهمة آية بهاء الدين قامت بمهاتفتك عقب وفاة المجني عليه سيد العجمي فما هي ظروف وملابسات ذلك؟
ج| اتصلت بيا يوم 2022/1/1 باليل وقالتي الحج سيد اتوفى فروحتلها البيت بعد ما رجعت من المستشفى وأخدتهاعشان تروح على بيت قرايبها ولما سألتها عن اللي حصل قالتي علي اداله فياجرا وبعد ما أخدها طب ساكت.
س| وهل ظل التواصل مستمرا بينك وبين المتهة آية عقب ذلك؟
ج| ايوة
س| وما هي كيفية ذلك؟
ج| قابلت آية واديتها ورق الأملاك اللي كانت سلمتهولي وادته لمشيرة أخت سيد العجمي.
س| وهل انتهى التواصل بينك وسالفة الذكر عقب تسليمك الأوراق؟
ج| ايوة

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وجاء بأمر الإحالة،أن المتهمون قتلوا مسن في منطقة روض الفرج، بسبب خلافات وسرقة المتهمين محتويات الشقة، حتىيُخيَّل إلى رجال المباحث أنها جريمة قتل بدافع السرقة.

واعترفت المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ، بوجود اتفاق فيما بينها والمتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها والمعدة والمجهزة من قبل المتهم الثاني والثالث،

بقميص النوم ..

وتابعت الزوجة،أن المتهم الثاني عقب وفاة المجني عليه لإعلامه، وعلى إثر ذلك حضر إليها مقررًا لها أنها لابد وأن تغير ملابسها الحالية وارتداء بدلًا منها قميص نوم، وما أن وافقته طلب منها النوم بجوار المجني عليه المتوفى، وصورها بتلك الوضعية مقررا لها أنه حال حضور الإسعاف وأهلية المتوفى لابد وأن تقرر لهم أن المتوفى تناول عقار الفياجرا حال ممارسته العلاقة معها وعلى إثر ذلك توفي.

وأضافت ، أن المجني عليه توفي في أثناء جماعها عقب تناوله عقار الفياجرا وأن السند في ذلك الصور الفوتوغرافية المصورة بمعرفة المتهم الثاني، وأن تقرر أن المجني عليه كان يعتاد على تناول المهدئات والمنومات.

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