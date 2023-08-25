صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الأحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، المقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بقتل شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والدته.

تقرير الصفه التشريحيه..

ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أنه بالكشف الطبي الظاهرى على الجثه تبين انها لذكر في حوالي بدايه العقد التاسع من العمر والجثه في طور التعفن الرِمّي الظاهر على هيئة اسوداد الوجه وجحوظ العينين وبروز اللسان وسهوله نزع شعر الرأس وتفلس بالجلد وزهور التشجر الرمي بالاطراف واخضرار اجزاء من الجلد واحمرار اخرى وبروز المستقيم من فتحة الشرج والذي يتعذر معه تحديد موقع ولون الرسوب الرمي وظاهر بعموم الجثه اصابات حيويه تتمثل في جرح غير منتظم الحواف مائل الوضع طوله حوالي 5 سم باعلى يسار فروه الراس وكدم متسحج بلون احمر بابعاد حوالي 3 سم × 2 سم بمنتصف مقدم فروه الراس على الخط المنصف الامامي مباشره وكذا جرح غير منتظم الحواف مقابل الوضع طوله حوالي 5 سم بيسار خلفيه فروه الراس يبعد عن الخط المنصف الخلفي بحوالي 3 سم واعلى منبت الشعر الخلفي بحوالي 7 سم كما تبين وجود دكانات لانسكابات دمويه مقابل الاصابات التي بالرأس مع وجود كسور شرخية متعددة بالجدارية اليسرى للرأس وتمتد لتشمل الصدغية اليسرى والحفرة المخية الوسطى على الجهة اليسرى مع وجود دكانات بالسحايا.

كسور بعظام الجمجمه..

كما تبين من فحص حرز القطعه الحديديه المضبوطه انها بطوله 24 سم عليها تلوثات داكنه اللون والاصابات المبينه بعاليه هي اصابات رضيه ورضيه احتكاكيه حيويه حدثت من المصادمه بجسم او اجسام صلبه راضه وبعض منها خشن السطح ايا كان نوعها وهي جائزه الحدوث من مثل القطعه الحديديه المرسله محل الحرز والواقعه جائزه الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكره النيابه العامه وتعزى الوفاه الى الاصابات الرضيه بالراس بما احدثته من كسور بعظام الجمجمه وتهتك بالسحايا ونزيف على سطح المخ وتثبيط المراكز الحيويه بالمخ ونزيف دموي إصابي ادى الى الوفاه.

وثبت بتقرير الاداره المركزيه للمعامل الكيماويه بمصلحه الطب الشرعي ايجابيه عينه بول المتهم لنواتج ايض الحشيش المخدر، وحيث ان المتهم حضر بالجلسه وانكر ما اسند اليه من اتهامات وحضر المدعيون بالحق المدني ورثه المجنى عليه بالتوكيل رقم 1657 لسنه 2022 ج وادعى مدنيا بمبلغ مائه الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت في مواجهه المتهم وسدد رسم الادعاء المدني والدفاع الحاضر مع المتهم طلب عرض المتهم على مستشفى الامراض العقليه والنفسيه لبيان مدى ادراكه بمسئوليته عن افعاله وقت ارتكاب الجريمه من عدمه والمحكمه استجابت لطلب الدفاع الحاضر مع المتهم وبجلسه 5/7/2023 ورد تقرير المجلس القومي للصحه النفسيه اداره الطب النفسي الشرعي والثابت من الاطلاع عليه ان المتهم لا يعاني من اي اعراض داله على وجود اضطراب عقلي او نفسي في الوقت الحالي او وقت ارتكاب الواقعه محل الاتهام تفقده او ينقصه الادراك والاختيار وسلامه الاراده والتمييز والحكم الصائب على الامور ومعرفه الخطا من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند اليه طبقا لنص الماده 62 من قانون العقوبات والمحكمه مكنت الدفاع الحاضر مع المتهم من الاطلاع عليه والدفاع الحاضر عن المدعي بالحق المدني انضم الى النيابه العامه في طلباتها بتوقيع اقصى العقوبه على المتهم وقبول الدعوى المدنيه والحكم فيها والدفاع الحاضر مع المتهم طلب من المحكمه

عدم وجود شاهد رؤيه بالاوراق ..

تعديل القيد والوصف الوارد بامر الاحاله بجعل الواقعه ضرب افضى الى الموت والتمس براءه المتهم تاسيسا على خلو الاوراق من ثمه دليل يشير الى ارتكاب المتهم للجريمه المسنده اليه ولعدم وجود شاهد رؤيه بالاوراق كما دفع ببطلان امر الاحاله لفساده في الاسناد والقصور والتعميم ومخالفه الثابت بالاوراق كما دفع ببطلان التحريات لانها لم تثبت بالدليل اليقيني سبب معرفه ان المتهم هو القائم بالفعل للجريمه من عدمه الا هو مجرد اشتباه في بعض الاشخاص ولم تجد ما هو اقرب للادانه الا لشخص متعاطي للمخدرات وذلك ظن من ضابط التحريات انه الاقرب لارتكاب الجريمه وعدم صلاحيه تلك التحريات كدليل مادي يصح لاسناد النيابه تلك التهمه وقصور التحريات فهي راي لمجريها كما دفع بانعدام الباعث على القتل لدى المتهم وعدم توافر الحافز الفعلي لقيام المتهم بارتكاب الواقعه كما دفع بانتفاء نيه القتل العمد سيما وان المتهم لم يحمل سلاح معه حال ذهابه للمجني عليه ولتواجد الاداء المستخدمه في القتل عرضا امامه بمكان الواقعه كما دفع ببطلان الاقرار الصادر من المتهم بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد اكراه مادي ومعنوي كما دفع ببطلان اقراره بالتحقيقات لصدوره عنه تحت تهديد رجال الشرطه الحاضر معه بالتحقيقات ولانكاره بجلسات المحاكمه كما دفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي ودفع بالقصور في التحقيقات بشان ما ورد بتقرير الصفه التشريحيه من تعذر تحديد ساعه الوفاه مما يبطل الدليل المستمد منه كما دفع بعدم معقوليه حدوث الواقعه واستحاله حدوثها وفق الوارد بالاوراق.