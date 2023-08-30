العثور على جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته بالغربية

شهد مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور علي جثة شخص في العقد الخامس من العمر في حالة تعفن داخل شقته السكنية ، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت إشراف النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخولى مأمور مركز بسيون يفيد بتلقي بلاغ من مواطنين بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية كائنة في نطاق مدينة بسيون، وعلى الفور انتقلت مباحث مركز بسيون إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية العثور على جثة شخص بدون ملامح في حالة تعفن، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، مع سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

وافادت التحريات الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز بسيون، أن المتوفى يدعى عصام السيد طايل أبو عتقية، ويبلغ من العمر 50 سنة ومقيم بمدينة بسيون، وأرمل وليس لديه أولاد، وأن الوفاة حدثت منذ 4 أيام، حيث كان يعيش بمفرده داخل الشقة.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف ، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون.

وكشفت تقارير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6685 لسنة 2023 ، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.