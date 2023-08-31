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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

غالبا ما يُطلب منا أن نأكل المزيد من الفواكه والخضروات ولسبب وجيه، العديد من المغذيات الموجودة في الفواكه والخضروات مسئولة عن العديد من الفوائد الصحية، ولا سيما الوقاية من مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

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إن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير حتى إلى أن النكهات مجموعة من المركبات الموجودة في كل الفواكه والخضروات تقريبا بما في ذلك الشاي، وفواكه الحمضيات، والتوت، والتفاح، يمكن أن في الواقع الحد من خطر من تطوير بعض السرطانات وأمراض القلب والسكتة الدماغية الآن، الأدلة الأخيرة تشير حتى إلى أن النظام الغذائي العالي في الفولاهات يمكن أن تخفض خطر الخرف الخاص بك

يحتوي التفاح على كمية أكبر من الصبغة النباتية كيرسيتين مقارنة بمعظم الفواكه والخضروات الأخرى.

تحمي هذه المادة الكيميائية المشتقة من النباتات والتي تسمى الفلافونويد الخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الخلايا الموجودة في الدماغ.

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعويض فقدان الذاكرة الناجم عن أنواع مختلفة من الأضرار التي تلحق بخلاياك.

كما أن التفاح يحسن الحالة المزاجية والسلوكية للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر المعتدل إلى الشديد.


تناول تفاحة يوميا .. جيدة لصحتك و لصحة دماغك

المصدر healthy 

التفاح الزهايمر الدماغ القلب الحمضيات

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