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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

صراع عالمي على أرض أفريقيا.. ماذا يحدث بالجابون ودول الانقلابات؟

انقلاب الجابون
انقلاب الجابون

أصبح انقلاب الجابون محطة جديدة من محطات الانقلابات التي تشهدها دول غرب أفريقيا، حيث جاء فور إعلان الهيئة العليا للانتخابات فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 24 أغسطس الجاري.

وقرر قادة الحرس إلغاء نتائج الانتخابات ووضع بوجو تحت الإقامة الجبرية وتشكيل مجلس انتقالي يحكم البلاد إلى حين إشعار آخر، لتنضم الدولة الغنية بالنفط والواقعة غرب وسط أفريقيا إلى مسلسل الانقلابات وكواليسه التي تعكس صراع القوى الكبرى في القارة في ظل مناهضة شعوبها للإرث الاستعماري وتعطشهم لاستقلال جديد.

انقلاب الغابون.. لحظة بلحظة
انقلاب الجابون

سلسلة الانقلابات في أفريقيا

وظهر 12 قائدًا عسكريًا ينتمون للحرس الجمهوري والجيش مع عناصر من الشرطة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على شاشة قناة “جابون24” التابعة للتلفزيون الوطني، معلنين الإطاحة بالرئيس، بونجو، وإغلاق حدود البلاد، معللين قرارهم بتلاعب بونجو بالانتخابات وعدم مصداقيتها.

وجاء في نص بيان القادة: “نحن قوات الدفاع والأمن قررنا باسم الشعب إنهاء نظام بونجو للحفاظ على السلام في الجابون، نعلن حل المؤسسات الحكومية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، إضافة إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 أغسطس نظرا لافتقارها للمصداقية، وإغلاق حدود البلاد، وتشكيل مجلس انتقالي لتسير شؤون البلاد إلى حين إشعار آخر”.

ويأتي ذلك الانقلاب بعد أقل من شهر من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وخلال العامين الماضيين وقعت 7 انقلابات عسكرية.

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إذ أعلن عسكريون في الجابون، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس علي بونجو، ووضع حد للنظام الحالي في البلاد.

ومن بين الانقلابات التي حدثت في أفريقيا مؤخراً، والتي تضاف إلى الانقلاب الحالي في الجابون:

  • استولى العسكر بقيادة جوتا على السلطة في مالي في مايو 2021.
  • وبعدها بخمسة أشهر وقع انقلاب في السودان.
  • تلاه انقلاب آخر في غينيا كوناكري في سبتمبر 2021 بقيادة العقيد مامادي دومبويا.
  • ثم انقلاب آخر في الأسبوع الأخير من يناير 2022 في بوركينا فاسو بقيادة العقيد بول هنري زامبيا.
  • وتلاه انقلاب في غينيا بيساو.
  • تلاه انقلاب النيجر في 26 يوليو 2023.
  • تعد بوركينا فاسو من البلدان التي شهدت أكبر سلسلة من الانقلابات العسكرية بلغ في مجملها 10 محاولات كان آخرها في يناير.
  • شهدت أوغندا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1962 أكثر من 6 انقلابات عسكرية.
  • خبر السودان منذ استقلاله عن بريطانيا عام 1956 نحو 20 محاولة نجحت منها 5 محاولات.

في الجانب الآخر، شهدت منطقة جنوب أفريقيا عددا أقل من انقلابات شرق وغرب القارة السمراء، وعزا محللون ذلك إلى المؤسسات القوية في تلك الدول والتزامها بالحكم الديمقراطي، إذ شهدت كل من:

  • دولة ليسوتو حتى الآن انقلابين اثنين
  • وزيمبابوي انقلاباً واحداً نفذه الجيش على روبرت موجابي في نوفمبر 2017.
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انقلاب الجابون

سبب تكرار الانقلابات في أفريقيا

وأرجع الخبراء في الشأن الأفريقي تكرار ظاهرة الانقلابات في القارة الأفريقية إلى:

  1. ضعف اقتصادات القارة.
  2. البيئة الأمنية المضطربة.
  3. عدم احترام المواثيق الديمقراطية.
  4. لجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن انقلاب الجابون هو سيناريو مكرر لانقلاب النيجر من خلال قيام قائد الحرس الجمهورى بالانقلاب على الرئيس الشرعى على بونجو وإلغاء الانتخابات، إلى جانب الإعلان عن حل المؤسسات الحكومية بهدف ضمان الولاء له.

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وأضافت “البشبيشي”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تكرار مشهد الانقلابات في غرب ووسط أفريقيا سيناريو يتكرر وسيتكرر، كما أن هناك دولا أخرى ستشهد انقلابات في المرحلة القادمة نتيجة عدم وجود سلطة لها القدرة على ضبط الأمور، وبالتالى العديد من الدول ينتظر حدوث حروب أهلية بها مثلما حدث فى السيناريو السودانى من انشقاق قوات الدعم السريع على الجيش السوداني.

وأوضحت أن الساحة الأفريقية تحولت إلى ساحة للصراع بين الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، وبالتالي لابد من تحرك من دول الإيكواس للتصدي لظاهرة الانقلابات، خاصة أن الجابون من الدول التى كانت ترفض انقلاب النيجر وتطالب بعودة الرئيس محمد بازوم. 

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