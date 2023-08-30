استمر 50 عاما.. التحرك العسكري في الجابون ينهي حكم “سلالة” بونجو

أعلن مركز الانتخابات في الجابون فوز علي بونجو في حملته الانتخابية الثالثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقبل ظهور النتائج، كانت شخصيات المعارضة تثير بالفعل مخاوف بشأن شفافية وشرعية الانتخابات، وهي اتهامات ابتليي بها بونجو (64 عاما) منذ ترشحه للرئاسة لأول مرة في عام 2009.

وجاء تصويت عام 2009، الذي خرج منه بونجو كمرشح فائز للحزب الديمقراطي الجابوني، بعد شهرين من وفاة والده، عمر بونجو، الذي أسس الحزب. وحكم عمر بونجو الجابون لما يقرب من 42 عاما وعمل ابنه تحت قيادته كوزير للدفاع.

ووسط اتهامات بتزوير الانتخابات، هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد بورت جنتيل احتجاجات دامية.

عندما أعيد انتخاب بونجو بعد سبع سنوات في عام 2016، اندلعت احتجاجات عنيفة وأحرقت حشود غاضبة برلمان البلاد. وقتل نحو 20 شخصا في اضطرابات قمعتها الشرطة في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، رفض الرئيس للمرة الثانية، بدعم من محاكم الجابون، تقارير من مراقبي الاتحاد الأوروبي بأن هناك 'شذوذا واضحا' في نتائج الانتخابات.

وقال الصحفي والمتخصص في الدراسات الأفريقية أنطوان جلايزر لوكالة “فرانس برس”: “منذ عام 2016، لم يكن هناك تقدم في الحريات العامة في الغابون. يمكن للمعارضين التعبير عن أنفسهم، لكنهم يعرفون أن هناك حدودا… لقد عرفوا منذ فترة طويلة أنه يمكن أن ينتهي بهم المطاف بسهولة في السجن، كما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

إرث العائلة

تولى عمر بونجو منصبه في عام 1967 بعد سبع سنوات من إعلان الجابون استقلالها عن الحكم الاستعماري الفرنسي.

وخلال فترة رئاسته، كان بونجو بطلا لفرانس أفريك، وهو نظام حافظت فرنسا من خلاله على مجال نفوذ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع منح القادة الأفارقة المخضرمين ضمانات أمنية.

وسط الضغط العام والاضطرابات الاجتماعية، أدخل بونجو في عام 1990 نظاما متعدد الأجزاء في الجابون، لكنه فاز في ثلاث انتخابات من 1993-2005، وكلها كانت متنازعا عليها أو أعقبها عنف.

خلال فترة رئاسته، كان بونجو الأب يتمتع بسمعة الكليبتوقراطي، أحد أغنى الرجال في العالم، مع ثروة مسروقة من ثروة الجابون النفطية.

من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تعد الجابون واحدة من أغنى البلدان في إفريقيا ويمثل النفط 60٪ من إيرادات البلاد، لكن ثلث السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر البالغ 5.50 دولار في اليوم ، وفقا للبنك الدولي.

ويزعم أن الرئيس الراحل اختلس الملايين من الأموال المختلسة وفقا للتحقيقات الأمريكية والفرنسية.

واتهم المحققون الفرنسيون في عام 2022 أربعة من أشقاء بونجو بالاختلاس والفساد، ويعتقدون أن كلا من عمر وعلي بونغو استفادا عن علم من إمبراطورية عقارية تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال بقيمة 85 مليون يورو على الأقل.

المسافة من فرنسا

تعرف الجابون الآن بأنها رائدة بيئية بسبب الجهود الناجحة لحماية غاباتها المطيرة وإعادة بناء مجموعات الأفيال البرية.

كما تميزت رئاسة علي بونجو بالابتعاد عن فرنسا. وعندما وصل إلى السلطة لأول مرة في عام 2009، استدعى بونجو سفير الجابون في باريس بعد أن بدا أن رئيس الوزراء الفرنسي يشكك في شرعية انتخابه.

وقال جلايزر: “علي بونجو لم يتوقف أبدا عن النأي بنفسه عن باريس… عاصمته المفضلة هي لندن ولديه علاقات جيدة جدا مع الأمريكيين والصين وأيضا مع الدول الإسلامية، بما في ذلك المغرب. في فترة ما بعد الاستعمار، إذا كان هناك بلد [أفريقي] واحد أصبح عالميا حقا، فهو الجابون”.

لكن فرنسا لا تزال تربطها علاقة معقدة مع مستعمرتها السابقة الغنية بالنفط. في وقت سابق من هذا العام، عندما ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة أفريقية شملت أربع دول، كانت الغابون محطته الأولى.

وفي حين أعلن ماكرون أن “مصلحتنا هي أولا وقبل كل شيء الديمقراطية”، فضلا عن الشراكات الاقتصادية، اعتبر العديد من الجابونيين زيارته بمثابة دفعة سياسية لبونجو في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في أغسطس.

التشبث بالسلطة

وتحكم الجابون الآن نفس العائلة منذ أكثر من 55 عاما من أصل 63 عاما منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.لم يعرف العديد من السكان الحياة إلا في ظل عائلة بونجو.

وقال جلاسر: “إنها عائلة تعرف كيف تتشبث بالسلطة”.

خلال فترة ولايته الثانية، عانى بونجو من سكتة دماغية في عام 2018 أبعدته لمدة 10 أشهر. أمضى الفترة يتعافى في المغرب.

أثناء وجوده خارج البلاد، أحبطت قوات الأمن الجابونية محاولة انقلاب في يناير 2019 استولت خلالها مجموعة صغيرة من المتآمرين على الإذاعة الحكومية وحثت شعب الغابون على “الانتفاضة” ضد حكم عائلة بونجو المستمر منذ 50 عاما.