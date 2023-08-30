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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى إذاعة وتليفزيون آداب المنصورة| محافظ الدقهلية يكرّم الطالبة سهيلة من ذوي القدرات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الطالبه سهيلة محمد حامد من ذوي القدرات الخاصه الأولى على شعبة اذاعة وتليفزيون قسم الاعلام كلية الآداب جامعة المنصوره بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.


وأكد " المحافظ " علي أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي ذوي الهمم اهتماماً كبيراً والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ومشاركتهم كافة احتفالاتهم .


وقال " مختار " فخري واعتزازي بتكريم احد ابنائي من ذوي القدرات الخاصة وسعادتي لاتوصف بتحقيق هذا النجاح المشرف الذي رفع معنويتنا جميعاً .
كما قال "المحافظ " انتي طاقة امل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا و عزيمتنا منكم لمواصلة العطاء وبذل كل ما هو نفيس من أجل الوطن .


كما وجه " المحافظ "  شكره وتقديره لكل ام مصريه سهرت الليالي من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم وتحملت المشاق والصعاب من أجلهم.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بآداب المنصورة جامعة المنصورة رئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية

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