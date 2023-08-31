بيريرا رئيسا.. مفاجآت في تشكيل لجنة الحكام المتوقع باتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تشكيل لجنة الحكام المتوقع الإعلان عنه من جانب اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة.

قال المصدر ذاته أن تشكيل لجنة الحكام المتوقع الإعلان عنه من جانب اتحاد الكرة يأتي على النحو التالي:

البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا لجنة الحكام

محمد فاروق مسئولا عن تعيين لجنة الحكام في القسم الأول ودوري المحترفين

أحمد ساهر وأحمد الجارحي وحمدي القاضي مسئولين عن الحكام المساعدين

محمد أبو العلا مختص بالمحاضرين

مجدي رزق للحكام المراقبين

سعيد عبد الغفار للكرة النسائية والشاطئية والصالات

تمرد حكام النخبة

أخطر حكام معسكر الدوليين والنخبة، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بعدم إدارة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وهدد حكام معسكر الدوليين والنخبة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة بعدم إدارة أي مباراة ضمن المنافسات المحلية حال استمرار تأخر المستحقات المالية سواء للدوري الممتاز أو نسختي كأس الرابطة المحترفة.

كان عدد كبير من الحكام بمختلف الدرجات رفض التصنيف الذى اقترحه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة .

وطالب غالبية الحكام بمختلف الدرجات مجلس إدارة اتحاد الكرة بإلغاء تصنيف قضاة الملاعب الذي تقدم به البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة .

ويري الحكام بمختلف الدرجات أن نظام تصنيف الحكام الذى تقدم به البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في إدارة المباريات ضمن مختلف المسابقات المحلية.

أبرز بنود لائحة الحكام



قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتي جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني".

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات وبعدها الاختبارات سواء الكشف الطبي، اختبار اللياقة البدنية.

والاختبارات النظرية من اختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الاختبارات العملية داخل الملعب، وتقييمات المعسكرات.

