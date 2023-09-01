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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة غير متوقعة تقلل الكوليسترول الضار

الكوليسترول
الكوليسترول

يعد الكوليسترول من أكثر الأشياء التي تضر القلب وتسبب متاعب صحية عديدة وتزيد من مضاعفات الأمراض المختلفة.
 

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 ولكن هناك فاكهة لا يعلم الكثير من الأشخاص أنها تلعب دور فعال في خفض نسبة الكوليسترول الضار وهى الافوكادو ،وذلك وفقا للموقع imawarehealth.

 

يقدم الأفوكادو لكمة واحدة لتنظيف الشرايين مثل زيت الزيتون، يحتوي الأفوكادو على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة (MUFA) التي تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم وتحسين نسبة الكوليسترول. ولكنها أيضًا مصدر رائع للألياف، حيث تصل إلى حوالي 6.5 جرام لكل نصف ثمرة أفوكادو. ووجدت دراسة حديثة أيضًا أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار (LDL).

 

في حين أن بعض الناس يشعرون بالقلق من تناول الأفوكادو لأنه يحتوي أيضًا على بعض الدهون المشبعة، فلا داعي للقلق بشأن ذلك، كما يقول الدكتور بروير. 

على الرغم من أن تناول الدهون المشبعة قد يزيد من نسبة الكوليسترول LDL، إلا أنه عادةً ما يؤدي فقط إلى زيادة جزيئات LDL الأكبر حجمًا والتي تكون أقل عرضة للالتصاق بجدران الشرايين والتسبب في أضرار مقارنة بجزيئات الكوليسترول  LDL الصغيرة الكثيفة.

 

 بالإضافة إلى ذلك، لم تجد الأبحاث الحديثة أي آثار مفيدة على القلب والأوعية الدموية لتقليل تناول الدهون المشبعة.
 

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