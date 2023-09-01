طريقة عمل خبز الزيتون والروز ماري الإيطالي

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة تحضير خبز الزيتون والروز ماري الإيطالي .



المكونات:

6 أكواب دقيق

1 1/2 ملاعق كبيرة خميرة فورية

1 1/2 ملاعق صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/4 كوب من زيت الزيتون الأصلي

2 3/4 كوب الماء الدافئ

1.5 كوب من الزيتون المفروم

1/4 كوب روزماري(إكليل الجبل) مفروم

الطريقة

نضع الطحين والملح والخميرة والسكر وتخلط المكونات يضاف الماء وزيت الزيتون في منتصف العجين ويعجن جيدا حتى يتم تشكيل عجين رطب يلتصق باليد قليلا

نضيف الزيتون وإكليل الجبل المفروم. وتقلب ليتداخل المكونات

تغطي العجينة وتسمح لها بالارتفاع في درجة حرارة الغرفة حوالي 2 ساعة

. رشي كمية صغيرة من الطحين على الخبز وتشكل علي هيئة شكل بيضاوي ويلف علي نفسة لنحصل علي شكل الخيز التقليدي الطويل .. نضعه في صينية الخبز للراحة حوالي 20 او 30 دقيقة قبل الخبز، نشعل حرارة الفرن إلى 450 درجة. ونضع علبة معدنية فارغة على الرف آخر.

نقوم بعمل حفر صغيرة باليد في الخبز ويمكن وضع ثوم بداخلها ويرش الوجه بالقليل من الدقيق ثم ينقل الي الفرن

واثناء ذلك بسرعة ولكن بعناية صب حوالي كوب من الماء الساخن في العلبة المعدنيةوإغلاق باب الفرن حتي لا يتسرب البخار في الخارج . تخبز لمدة 30 دقيقة، أو حتى يحمر وجة الخبز..