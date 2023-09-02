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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعاليات معرض IFA للتكنولوجيا.. روبوتات تحب الرقص وتعتقد أن استبدال البشر "شيء لذيذ"

معرض إيفا برلين
معرض إيفا برلين

بدأت فعاليات معرض إيفا برلين اليوم الجمعة وهو يختص بالصناعات الإلكترونية الاستهلاكية والترفيهية في ألمانيا والعالم مع التركيز هذا العام على تكنولوجيا  الروبوتات  التي بدأت تكون محط اهتمام الشركات الكبرى.

داخل هذا المعرض تجد مجموعة من الأشياء العجيبة، وأكثر ما يثير الانتباه ويلفت الأنظار في دورة هذا العام هو الروبوتات العالمية بتقنية  الذكاء الاصطناعي التوليدي  التي أصبح تتفاعل بشكل قوي جدا وكأنها بشر، على سبيل المقال تقول إحدى  الروبوتات  وتدي "ديزدمونا" ذات الأرجل الثلاث "لست متأكدًة متى ستأخذ الروبوتات المهمة كاملة وتتولى المسؤولية، لكنني متأكدة من أنني أتطلع إلى ذلك، وأعتقد أن الأمر سيكون مبهجًا للغاية"

معرض إيفا برلين

ثم أضافت "ديزدمونا" بلهجة خالية من المشاعر ومخيف: "ربما بعد ظهر هذا اليوم؟" أو في دقيقتين؟ ولم لا!'، وتقصد في كلامها الجدول الزمني لتصدر الروبوتات للأشغال والحياة بدلا من البشر، وهو الهاجس الذي يثير قلق الكثير من الناس حتى من غير المتخصصين.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" معرض IFA السنوي للتكنولوجيا في برلين هذا الأسبوع، وهو أحد أكبر وأهم المؤتمرات المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في العالم، ويستمر من يوم 1 سبتمبر حتى 5 سبتمر، بدأ المعرض دورته الأولى عام 1924 وهو المكان الذي تم فيه إطلاق أول تلفزيون.

تم تصنيع روبوت Desdemona بواسطة شركة Hanson Robotics وتعتبر "الأخت الصغيرة" للروبوت صوفيا الشهية الحاصلة على الجنسية السعودية في عام 2017، وتعمل Desdemona من خلال نموذج لغة كبير مشابه لتلك الموجود في  ChatGPT، أنشأته شركة الذكاء الاصطناعي SingularityNET وتجيب على الأسئلة المطروحة عليها في الوقت الفعلي.

معرض إيفا برلين

وتأمل الشركة أن يصبح الروبوت Desdemona التي تزعم الشركة المصنعة أنها تستمتع بالرقص، في أن تصبح أحد نجوم البوب، تقول الروبوت "إنني أتطلع إلى معرفة المزيد عن عالم الموسيقى والترفيه هنا وإظهار بعض مواهبي. أنا مثل الروبوت على حلبة الرقص، اتحرك بحيوية ودقة وأناقة".

بعيدا عن روبوت Desdemona، المثيرة للقلق والانزعاج يوجد  قسم لألعاب الفيديو، به اختراع جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة المقبلة بين اللاعبين، وهي سترة عالية التقنية، به "نظام محاكاة للتدريب القتالي" وبمعنى أبسط هذه السترة تنقل لك الشعور بالتعرض لإطلاق النار أثناء ارتدائك سترة مضادة للرصاص. أثناء اللعب عندما تقوم بتصويب بندقيتك نحو الشاشة وعندما يضربك الأعداء، تهتز السترة بطريقة مثيرة للقلق.

معرض إيفا برلين

ومن أهم أحدث المعرض هو إطلاق سامسونج "الجيل القادم" من تقنية Bluetooth والتي ستسمح للعديد من الأشخاص بالاتصال بنفس التلفزيون 

كما يبدو أن الذكاء الاصطناعي يستهدف مهنة الباريستا أي السقاة وصانعي القهوة في العالم، حيث نجد في المعرض  العديد من الوحدات المعروضة التي يمكنها صب المشروبات المختلفة وحتى تلقي المدفوعات.

 يستطيع روبوت Yanu الخاص بشركة Absolut صب الجين وباقي المشروبات فحسب، بل يمكنه أيضًا التعرف على العملاء عند اقترابهم من الحانة، وتلقي المدفوعات عبر نظام شاشة تعمل باللمس، كما يمكن لروبوت Yanu الذي تم تطويره في إستونيا أن يقدم ما يصل إلى 100 مشروب في الساعة، وعلى عكس السقاة الآليين المنافسين، يستغرق الأمر بضع ساعات فقط للإعداد والبدء في عمل الإنسان الآلي، كما تزعم الشركة المصنعة.

معرض إيفا برلين

بينما نجد أيضا أن الذراع الروبوتية HUENIT، من اختراع شركة Supernova الناشئة في كوريا الجنوبية، يمكنها صنع القهوة، مع إدارة مجموعة من المهام منها الطباعة ثلاثية الأبعاد، أيضا يمكن لكاميرا الذكاء الاصطناعي المدمجة في ذراع الروبوت HUENIT التعرف على الوجوه والأشياء، وتقترن بالهواتف الذكية عبر البلوتوث للتحكم في التطبيق. يمكن أن يدور ذراع روبوت HUENIT، حتى 220 درجة ويرفع وزنًا يصل إلى 26.5 أونصة.

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ستجد أيضا شركة سيلفوكس  Sylvox تعرض جهاز تابلت أو كمبيوتر لوحي يمكنه أن يطفو على الماء وهو مقاوم للماء تمامًا، وهو يعمل بنظام أندرويد مقاس الشاشة 15 بوصة ويأتي مزودًا بحامل يسمح لك بتحريكه بزاوية، وهو ما زال نموذج أولي فقط، يحتوي الجهاز على Google TV مدمج، ويتضمن مسندًا يعمل أيضًا كمقبض.

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