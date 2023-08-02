بسبب الخوف من روبوتات الذكاء الاصطناعي.. هجرة جماعية للفنانين من تويتر

ما زال موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعاني من أزمات متتالية منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليه في 27 أكتوبر الماضي، وتغييره سياسات الموقع وحتى شعاره الشهير العصفور الأزرق، وأخيرا قرر "ماسك" أن يصرح بأن تغريدات الموقع سوف تستخدم في تغذية روبوتات شركتها الجديدة xAI المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وفقا لتقرير موقع pcmag التقني المتخصص، خطة "ماسك" للاستفادة من محتوى المنصة الاجتماعية وتدريب الروبوتات في شركته الناشئة xAI من خلال تغذيته بالتغريدات والتفاعلات الخاصة بتويتر لا تتوافق مع الفنانين الذين يهددون الآن بالتوقف عن كتابة أي تغريدات في حال تم تفعيل وتطبيق ما أعلنه "ماسك" مؤخرا.

إيلون ماسك

قال ماسك خلال حدث على تويتر سبيس Twitter Spaces بخصوص شركة xAI : "سنستخدم التغريدات في الحسابات العامة ومن الواضح أنها ليست شيء أو محتوى خاص، سوف ندرب أدوات الذكاء الاصطناعي على هذه التغريدات تمامًا مثلما فعلت كل الشركات الأخرى".

يبدو أن تصريحات ماسك تبدو أنها خاصة بإنشاء روبوت نصي ومع ذلك ، فإن عددًا متزايدًا من الفنانين قلقون من استخدام تغريداتهم مع xAI خاصة وأنها في وقت ما ستصبح هذه الأدوات العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ذكية بما يكفي لإنشاء صور ونسخ أنماطهم الفنية، وبالتالي يكون لهم نسخة روبوتية دون موافقتهم.

غردت نيكول ريفكين ، الفنانة التي نفذت عدد من المشاريع مع الصحف الكبرى بما في ذلك The New Yorker: "أحبكم جميعًا ، شكرًا لسنوات عديدة من دعمكم المتواصل لي، لكنني سأحذف تويتر الخاص بي في الأسابيع المقبلة بسبب هذا القرار".

شارك فنان آخر ، Yingjue Chen ، وهو أيضًا مصمم إنتاج لـ Netflix ، وقام بالتغريد: "Lol. لا، شكرا. لن أنشر بعد ذلك أي مشاريع فنية خاصة بي أو لأحد العملاء بعد الآن"

في غضون ذلك ، كتب مصمم الشخصيات الكرتونية Max Ulichney: "سأقوم بحذف جميع أعمالي الفنية من هنا قريبًا جدًا. أنا حزين للغاية بسبب هذه التطورات، كان تويتر منصتي المفضلة وساعدني المجتمع الفني هنا في جعلني الفنانة التي أنا عليها اليوم. لقد كانت قوة الكلمة في هذه المنصة هنا هي التي أطلقت MaxPacks. سأكون ممتنا إلى الأبد. ابحثوا عني في أي مكان آخر".

وجاء في تقرير موقع "PC" أن تويتر ذات قيمة كبيرة في مجال تدريب الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لأن المنشورات غالبًا ما تكون حديثة ومليئة بالمعلومات الجديدة وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات وبلغات مختلفة، ولكن هل يمكن للأداة أن تتغذى على هذه المعلومات دون موافقة أصحابها؟ قام عدد متزايد من المجموعات ، بما في ذلك المؤلفون ، بمقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرين إلى أن هذه الأدوات في المستقبل القريب يمكن أن تنتحل يومًا ما أسلوب كتابتهم أو تعمل في مشاريع مستقبلية.

الجدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقق مع شركة "أوبن إيه آي" OpenAI ، الشركة المصنعة لـ ChatGPT و DALL-E 2 ، حول كيفية جمع البيانات لتدريب برامج الشركة. لذا فمن المحتمل أن يتدخل المنظمون يومًا ما لوضع قواعد خصوصية واضحة على بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي.