استشاري تحول رقمي: ما يفعله إيلون ماسك بـ"تويتر" مثير للجدل

أكد بلال الحفناوي، استشاري تحول رقمي، أن موضوع تويتر وإيلون ماسك مثير للجدل، فهو لا ينتقص من قدرات إيلون ماسك على التغيير و لكنه يحاول جاهدا لعمل تغيير مختلف، و خاصة بعد تغيير الشعار من تويتر إلى إكس، بالإضافة إلى تحديث رمزها أو شعارها "العصفور الأزرق".

وأوضح "الحفناوي"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح جديد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التغيير طويل الأمد، مضيفا أنه بمجرد تغيير اسم التطبيق بـ"إكس" أصبح التغيير جذريا على شكل الموقع المتعارف عليه، منوها إلى أن كلمة تويتر دخلت بالعديد من المعاجم العالمية منهم قاموس أكسفورد عام 2011 و كان استخدامها سلس عن اسمها الحالي.

التغيير لم يكتمل حتى الأن

وأضاف، أن تأثير تويتر موجود و لكنه مر بمطبات و عقبات خلال هذه الفترة و التي أثرت على سمعتها و متابعيها، مؤكدا أن موضوع "إكس" هو شكل ظاهري و لكنه لم ينعكس على شكل المنصة و هذا ما سبب توتر بعلاقة المتابعين بـ تويتر، و أن التغيير لم يكتمل حتى الأن.

