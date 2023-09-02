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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

غلق إحدى بوابتي التصريف.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

صدى البلد

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد في سد النهضة، وقال إن الصور الفضائية أظهرت صباح الجمعة 1 سبتمبر، استمرار التخزين فى سد النهضة بنحو 19 مليار متر مكعب عند منسوب حوالى 621 متر فوق سطح البحر، باجمالى 36 مليار متر مكعب فى البحيرة.

 

استمرار التخزين الرابع لسد النهضة وغلق احدى بوابتى التصريف

وأضاف الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان استمرار التخزين الرابع لسد النهضة وغلق احدى بوابتى التصريف، أنه من المتوقع أن يحدث فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط وانتهاء التخزين فى أى لحظة عند منسوب 621 م، خاصة بعد غلق بوابة التصريف الغربية والابقاء على البوابة الشرقية فقط بتصريف حوالى 50 مليون م3/يوم، وقد فتحت إثيوبيا بوابة التصريف الغربية نهاية يونيو الماضى، والتى ألمح إليها أبى أحمد بأن التخزين سوف يمتد إلى سبتمبر. كانت التوقعات لمنسوب الممر الأوسط أن يكون بين 621 - 625 م.

وأشار الدكتور عباس شراقي في السابق إلى أن إحدى الصور الحقلية النادرة فى الفترة الأخيرة من موقع سد النهضة (على موقع "Ethiopian News") مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط، أظهرت أنه يبدو أن المتبقى عدة أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط الذى يتضح أنه حوالى 620 - 621 متر فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات، وبالتالى قريباً جداً  خلال عدة أيام سوف ينتهى التخزين عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط وقبل نهاية أغسطس الجارى بتخزين حوالى 19 مليار م3 بالاضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3.  


وقال إن معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعى بمتوسط 500 مليون م3/يوم في أغسطس الماضي وسوف ينخفض الأيام القادمة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر، ولفت إلى أنه على الأخوة فى السودان على النيل الأزرق الاستعداد لاستقبال مياه الفيضان لأول مرة هذا العام بعد تأخير دام شهرين كاملين وكان الله فى عونهم حيث اعتادوا الزراعة على مياه الفيضان.

سد النهضة تطور جديد التخزين استمرار التخزين عباس شراقي

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غلق إحدى بوابتي التصريف.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

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