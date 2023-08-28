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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غموض وسرية.. عباس شراقي يعلق على مفاوضات سد النهضة في القاهرة

صدى البلد

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن التخزين الرابع لـ سد النهضة مستمر حتى صباح اليوم 28 أغسطس 2023، وهو اليوم الثانى لاستئناف المفاوضات فى جولة ثامنة منذ بدء المفاوضات 2011، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، التى يخيم عليها الغموض والسرية التامة بدءا من تحديد اليوم الأول الأحد 27 أغسطس للاجتماعات، وأسلوب المفاوضات الذى اختلف عليه الوزراء فى أبريل 2021 فى كينشاسا (الكونغو الديمقراطية).

 

وتساءل الدكتور عباس شراقي هل هناك دور للاتحاد الإفريقى؟ وهل يوجد أطراف دولية؟ وما هى؟ وما دورها؟ هل مراقبون أم وسطاء؟.

وتابع الدكتور عباس شراقي هل هناك مطالب جديدة لـ إثيوبيا كما حدث أثناء مفاوضات واشنطن فبراير 2020 حيث طالبت أن يكون لها حصة؟.

موضوع خارج سياق قضية سد النهضة

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه فى حالة مناقشة ذلك يجب دعوة باقى دول المنبع للتحدث عن أنفسهم، ولفت إلى أن هذا موضوع خارج سياق قضية سد النهضة وإثارته يخبئ نية سيئة لتوسيع دائرة التوتر وجمع دول المنابع بجانب إثيوبيا فى مواجهة مع مصر، وإطالة أمد المفاوضات إلى مالا نهاية.

وتابع الدكتور عباس شراقي مصر وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن، وليس هناك أبلغ من هذا على حسن النوايا المصرية والتأكيد على وجود إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، وعلى الجانب الإثيوبى إثبات حسن النوايا ووجود رغبة فى حل قضية سد النهضة.

عباس شراقي سد النهضة المفاوضات اثيوبيا الغموض

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