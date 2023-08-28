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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

صدى البلد

انتهت مساء اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، الذي استضافته القاهرة يومي 27  و 28 أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة، ، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وفق بيان للمهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري.

لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا، مؤكداً في هذا السياق على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائى والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

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